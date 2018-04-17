Украинцам фиолетово, что он говорит: Азаров оценил заявление Гройсмана о последствиях выхода из СНГ

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что приостановка сотрудничества Украины с СНГ никак не отразится на ее экономике. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Гройсман ничего не смыслит в экономике и говорит — лишь бы что-то сказать.

«Что можно услышать от человека, который всю жизнь занимался только базарными делами? Разве он знает балансы, товарооборот, понимает хоть что-то в экономических вопросах и вопросах взаимодействия Украины с СНГ?» — прокомментировал заявление Гройсмана его предшественник.

Николай Азаров напомнил, что ухудшение взаимоотношений с Россией привело к тому, что украинский экспорт упал в два раза.

«А он говорит, что ничего не повлияет. И что он имеет в виду, говоря, что у Украины есть «какие-то торговые связи» со странами с общей границей, я думать не хочу. Вряд ли он что-то вообще имеет в виду. Потому что я его знаю лично, лет 15, общался с ним. Я знаю его уровень мышления и образования. Ничего он не думает, а говорит, что попало, лишь бы что-то сказать. А украинцам фиолетово, что он говорит», — заметил экс-премьер Украины в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

О том, что за торговые связи могут быть у Украины с Россией, которую, судя по всему, Гройсман имел в виду, говоря о странах с общей границей, ФАН поинтересовался у Марселя Салихова, руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. Эксперт отметил, что в последние годы СНГ потеряло свою значимость, поскольку Россия активно развивает евразийское экономическое пространство с рядом стран, которые входят в Содружество независимых государств. Например, с Белоруссией и Казахстаном. При этом внешнеторговые отношения России и Украины переживают серьезный кризис из-за политических разногласий.

«Формат СНГ находится в стадии спада в настоящее время. Наибольшая его ценность, на мой взгляд, остается в сохранении безвизового режима. А все остальные программы имеют меньшее значение сегодня. Поэтому, возможно, украинский премьер-министр и заявил, что выход Украины из СНГ будет безболезненным», — считает Марсель Салихов.

При этом эксперт по макроэкономике отметил, что «торговые связи России и Украины все равно сохраняются, потому что они важны для обеих стран, имеющих общую границу».

«В 2017 году Россию импортировала из Украины товаров на 5 млрд долларов, в большей степени это продукция металлургии, машиностроения, химия. Соответственно, на Украину Россия экспортировала в прошлом году товаров на сумму 8 млрд долларов. В первую очередь это нефтепродукты, удобрения, машиностроение, химия и так далее. То есть торговля остается, но в меньших объемах относительно того, что было до 2014 года. В 2013-м Россия поставляла в Украину товаров на сумму 15 млрд долларов, то есть спад почти в два раза», — сказал Марсель Салихов.

Собеседник ФАН пояснил, что отчасти Россия переориентировалась на другие страны СНГ.