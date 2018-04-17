В Раде посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви

Киев, 17 апреля. Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский посоветовал президенту Украины Петру Порошенко не вмешиваться в дела церкви. Об этом депутат Верховной рады заявил после высказывания Порошенко о создании автокефалии поместной церкви.

«За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния... Я бы советовал президенту Порошенко читать Конституцию Украины, где совершенно четко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — сказал Новинский.

Парламентарий также напомнил, что президент Украины неоднократно обращался с этой инициативой к Константинопольскому патриарху, однако эти обращения оказались безрезультатными.