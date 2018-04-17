«У США выбит главный козырь»: эксперт рассказал о беспомощности американских крылатых ракет

Москва, 17 апреля. Военный эксперт Константин Сивков назвал сбивание 70% всех ракет, которые были выпущены возглавляемой США коалицией по САР в ночь на 14 апреля, победой концепции построения эффективной ПВО.

В ночь на субботу, 14 апреля, США и их союзники нанесли ракетный удар по объектам на территории республики. Сирийская система ПВО ликвидировала 70% всех ракет, выпущенных коалицией. Эксперт отметил, что системы были произведены еще в 80-х годах прошлого века. Если же использовались бы более современные комплексы, то было бы сбито до 90% всех выпущенных ракет, подчеркнул эксперт.

По мнению Сивкова, результаты атаки на Сирию показали для США и НАТО беспомощность крылатых ракет перед правильным ПВО.

«У США выбит главный козырь. Стало ясно, что ПВО на российских принципах может отражать даже такие мощные ракетные атаки», — цитирует «Экономика сегодня» эксперта.

Военный эксперт высказал мнение, что работа системы ПВО, советского и российского производства, показывает, что у США нет шансов «пробить первый эшелон» системы обороны России. В связи с этим Сивков считает, что США будут использовать гибридные средства давления и экономические санкции.