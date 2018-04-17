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В Совфеде рассказали, как санкции и колебание курса скажутся на россиянах
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    В Совфеде рассказали, как санкции и колебание курса скажутся на россиянах

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    В Совфеде рассказали, как санкции и колебание курса скажутся на россиянах

    Москва, 17 апреля. Антироссийские санкции Запада и колебание курса рубля не отразятся на выполнении социальных обязательств перед российскими гражданами, а предприятия, оказавшиеся под санкциями, получат поддержку государства. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

    По его словам, высокие цены на нефть способствуют стабильности рубля, однако даже незначительное ослабление курса российской валюты помогает экспорту из РФ.

    «Не стоит забывать, что бюджет на текущий год сверстан, исходя из базового сценария курса доллара в коридоре 59,4 — 64,7 рубля за доллар. Поэтому на данный момент, даже с учетом снижения курса рубля, мы имеем курс доллара в пределах, заложенных в действующем законе о бюджете», — сказал Бушмин «Парламентской газете», отвечая на вопрос о том, не пострадают ли социальные обязательства из-за ослабления курса рубля.

    Автор: Катерина Михайлиди
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