В Совфеде рассказали, как санкции и колебание курса скажутся на россиянах

Москва, 17 апреля. Антироссийские санкции Запада и колебание курса рубля не отразятся на выполнении социальных обязательств перед российскими гражданами, а предприятия, оказавшиеся под санкциями, получат поддержку государства. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

По его словам, высокие цены на нефть способствуют стабильности рубля, однако даже незначительное ослабление курса российской валюты помогает экспорту из РФ.