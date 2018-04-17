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В США не подтвердили задержание спецслужбами руководителей космической отрасли Украины
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    В США не подтвердили задержание спецслужбами руководителей космической отрасли Украины

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    В США не подтвердили задержание спецслужбами руководителей космической отрасли Украины

    Вашингтон, 17 апреля. В министерстве юстиции США отказались подтвердить информацию о том, что председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко и главный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтяренко были задержаны на Космическом симпозиуме в Колорадо.

    «Я лично не могу подтвердить это вам», — заявил РИА Новости источник в американском министерстве. 

    Напомним, ранее во вторник украинские СМИ сообщили, что Дегтяренко задержаны американскими спецслужбами. Их подозревают в причастности к продаже проектной документации Пхеньяну.  

    В посольстве Украины в США ситуацию пока не прокомментировали. 

    Автор: Федор Веснин
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