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Киев намерен конфисковать активы «Газпрома» на Украине и за рубежом
Россия
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    Киев намерен конфисковать активы «Газпрома» на Украине и за рубежом

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    Киев намерен конфисковать активы «Газпрома» на Украине и за рубежом

    Москва, 17 апреля. Киев намерен конфисковать активы должников «Газпрома» на Украине, а также собственность российской компании за рубежом. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

    Министр отметил, что к настоящему моменту Киев конфисковал имущество «Газпрома» на территории Украины «в пользу государственного бюджета». Следующим шагом станет конфискация собственности украинских компаний, которые являются должниками «Газпрома», а также активы российской компании за рубежом.

    «В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах», — заявил Петренко в эфире телеканала ICTV.

    Напомним, в начале февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере 2,6 миллиарда долларов. Позднее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания инициирует расторжение контрактов на поставку и на транзит газа с «Нафтогазом», отметив, что арбитражный суд мотивировал свое решение резким ухудшением экономического положения дел на Украине, однако Россия выступает против попыток решить экономические проблемы Киева за счет «Газпрома».

    Автор: Алексей Громов
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