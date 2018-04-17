Меню
Новости Сирии
Сирия: военные РФ обнаружили в Думе лабораторию боевиков по производству химоружия
Россия
Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: военные РФ обнаружили в Думе лабораторию боевиков по производству химоружия

    529

    Сирия: военные РФ обнаружили в Думе лабораторию боевиков по производству химоружия

    Дамаск, 17 апреля. Российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию и склад химикатов боевиков.

    Как сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов, среди находок — баллон с хлором, аналогичный тому, который был использован для организации провокации, послужившей «поводом» для ракетного удара коалиции во главе с США по САР.

    «В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов… при их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. На складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета», — заявил Родионов в эфире телеканала «Россия 24».       

    Напомним, ранее во вторник стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Думу, где они будут изучать информацию о якобы имевшей место химатаке в городе.

    Российские официальные лица ранее заявили, что «инцидент в Думе» является постановкой. В Минобороны РФ отметили, что Москва располагает доказательствами того, что участие в организации провокации принимала Великобритания. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1806
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1834
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1233
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1677