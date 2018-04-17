Сирия: военные РФ обнаружили в Думе лабораторию боевиков по производству химоружия

Дамаск, 17 апреля. Российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию и склад химикатов боевиков.

Как сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов, среди находок — баллон с хлором, аналогичный тому, который был использован для организации провокации, послужившей «поводом» для ракетного удара коалиции во главе с США по САР.

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов… при их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. На складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета», — заявил Родионов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее во вторник стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Думу, где они будут изучать информацию о якобы имевшей место химатаке в городе.

Российские официальные лица ранее заявили, что «инцидент в Думе» является постановкой. В Минобороны РФ отметили, что Москва располагает доказательствами того, что участие в организации провокации принимала Великобритания.