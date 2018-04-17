«Достойная работа министра»: украинцы высмеяли новое открытие Супрун о «сидении на холодном»

Киев, 17 апреля. Одиозная глава министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую в соцсетях украинцы величают не иначе как «Доктор смерть», развенчала очередной миф о том, что «нельзя сидеть на холодном». В ответ ее подписчики в шутку предположили, что после таких «сенсационных заявлений» глава МОЗ договориться до того, что можно стоять под стрелой, заплывать за буйки и курить на заправке.

«Сидеть на бетоне можно, манту мочить можно! Половину лекарств назвала плацебо, половину болезней отменила! Мы все умрем», — смеется Виктор Титов. «Да шо ж такое??))) Может еще и окна открывать можно?», — интересуется Igor Teryaev.

«О ужас,меня всю жизнь обманывали,и в детстве не за что наказывали», — негодует Uriy Vayaev. «Ну все. Мой мир перевернулся, вряд ли я теперь рискну сидеть на холодном», — шутит Яна Мосейко.

Однако нашлись среди украинцев, кто воспринял новый опус Супрун без всякого веселья.

Так, Георгий Ерошкин с гневом заметил, что «нельзя невеждам без профильного образования позволять нести бред со страниц СМИ». «Это разит хуже пулемета !!!», — подчеркнул он.

Неужели этим должен заниматься министр здравоохранения? Они все с ума сошли? Нет сил смотреть на происходящее. Когда нибудь это закончится? — посетовала Виктория Роговец. «Но какая все же нужная информация) Достойная работа МОЗ. Теперь медицина реформирована», — с сарказмом заметил Ingvaar Kudin.