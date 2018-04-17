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Лавров обсудил с главой МИД Швеции важность расследования ОЗХО инцидента в Думе
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    Лавров обсудил с главой МИД Швеции важность расследования ОЗХО инцидента в Думе

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    Лавров обсудил с главой МИД Швеции важность расследования ОЗХО инцидента в Думе

    Москва, 17 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своей шведской коллегой Маргот Валльстрем осудил удары стран Запада по Сирии и отметил важность работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследования инцидента в городе Дума.

    «Лавров изложил шведской коллеге российские принципиальные оценки ситуации, сложившейся в результате акта агрессии против Сирии, совершенного США вместе с Великобританией и Францией в нарушение Устава ООН, — сообщили в МИД РФ. — Обеими сторонами отмечена важность привлечения экспертного потенциала ОЗХО для проведения тщательного и объективного расследования инцидента в сирийском городе Дума».

    Также стороны обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и работы Совета государств Балтийского моря.

    Напомним, ночью 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии, использовав в качестве предлога для акта агрессии инсценировку химатаки в Думе, которая якобы была совершена 7 апреля. Однако мирные жители не подтвердили атаку, доказательств которой не смогли привести и военные специалисты. США выпустили по территории САР более 100 крылатых ракет, сирийская ПВО отразила удар, сбив более 70 из них.

    Автор: Катерина Михайлиди
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