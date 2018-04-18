Сирия, 18 апреля. В рядах SDF**** на востоке от Евфрата в Дейр-эз-Зоре отмечаются новые случаи дезертирства. Тысячи людей присоединились к митингу против США и курдов на востоке провинции Ракка. Часть боевиков, действующих к северу от Хомса, заявили о готовности к переговорам с САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили пусковые установки «Джейш Аль-Ислам»***** в Думе в ходе исследования освобожденной Восточной Гуты.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 активно укрепляет оборону на линии соприкосновения с войсками САР в южных пригородах Дамаска.

Курды: рискуют потерять Ракку под давлением местного населения; наращивают фортификацию вблизи позиций САА на восточном берегу Евфрата; теряют своих бойцов в Дейр-эз-Зоре в результате роста случаев дезертирства.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 рассчитывает на возможность ведения переговоров с армией САР в районе Растанского котла.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают исследовать освобожденные от исламистов районы Восточной Гуты. По информации местного портала Ghouta Media Center, в ходе одной из таких операций солдаты войск САР обнаружили на окраине города Дума пусковые установки «Джейш Аль-Ислам», из которых велся огонь по Дамаску. Напомним, данный населенный пункт был освобожден последним, так как боевики долгое время не прекращали сопротивление и согласились покинуть район только после переговоров с российским Центром по примирению сторон.

Силы «Исламского государства» между тем продолжают мероприятия по укреплению северной и южной линии обороны на юге Дамаска, сообщает новостной Twitter-канал (@C_Military1). Террористы формируют дополнительную фортификацию на окраинах подконтрольных им районов Аль-Хаджар Аль-Асвад и Ярмук. Отмечается, что полевые командиры готовятся активно обороняться и намерены нанести армии САР значительный ущерб, дабы вынудить командование САА отказаться от зачистки анклава ИГИЛ на юге столицы.

Провинция Хомс

Ряд боевиков, действующих в районе Растанского котла к северу от Хомса, выразили готовность к переговорам с представителями командования правительственных войск САР при посредничестве российского координационного центра, передает иранское новостное агентство Fars News Agency. Источники издания связывают это с серией недавних военных успехов САА и проправительственных ополченцев-шиитов в боях с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольных им исламистских группировок. Данные столкновения разворачивались также на южной окраине соседней провинции Хама, эти территории, напомним, также относятся к Растанскому котлу. В этом регионе действует режим без огня, введенный в соответствии с договоренностями о формировании зон деэскалации в Сирии. На террористов «Джебхат ан-Нусры», однако, перемирие не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

На опорных пунктах курдских Демократических сил Сирии (SDF) продолжаются работы по усилению обороны на линии разграничения с правительственными войсками к юго-востоку от Дейр-эз-Зора за рекой Евфрат. По данным информационного канала в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), проамериканские бойцы укрепляют фортификацию и обносят свои позиции обсыпным вылом в районе нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. Также активность курдских радикалов, связанная с наращивание военной мощи, замечена вблизи линии фронта между населенными пунктами Ат-Табия и Джадит Агедат. При помощи США «Демократическим силам» удалось захватить главный нефтеносный район Сирии, и теперь главари SDF надеются полностью выбить САА с восточного берега, уверены ряд военных экспертов.

Между тем морально-психологическое состояние бойцов курдских формирований находится на крайне низком уровне, передают военные источники портала Euphrates Post, что связано с напряженной ситуаций в регионе и угрозой возобновления прямых столкновений с сирийской армией. Многие в рядах «Демократических сил» отказываются вступать в бои с правительственными войсками САР. В связи с этим члены SDF продолжают дезертировать. Так, на одном из опорных пунктов недалеко от нефтяного поля Аль-Омар сбежал один из бойцов, оставив все свое военное имущество и оружие.

Провинция Ракка

Акции протеста в восточной части провинции Ракка приобрели по-настоящему массовый характер. Согласно сведениям новостного Twitter-канала (@OnlineMagazin), в митингах, охвативших регион, принимают участие тысячи жителей. Источник опубликовал видеозапись, на которой запечатлено движение огромного потока людей по одной из главных магистралей района. Люди несут в руках сирийские флаги и фотографии законного президента САР Башара Асада. Активно звучат лозунги против присутствия курдских Отрядов народной самообороны (YPG), захвативших большую часть провинции, и военной агрессии Соединенных Штатов и их союзников по так называемой антитеррористической коалиции. Ранее местные арабские племена начали восстание с целью выбить новых оккупантов из Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)