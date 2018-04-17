Генпрокуратура потребовала приостановить работу 103 торговых центров в России

Москва, 17 апреля. Генеральная прокуратура после масштабных проверок торговых центров по всей России выявила, что 103 ТЦ в регионах не соблюдают правила пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по итогам проверки было возбуждено почти 1,5 тыс. административных дел, объявлено 39 предостережений. Кроме того, Генпрокуратура направила в суды 103 исковых заявления, в том числе с требованием приостановить деятельность некоторых торговых центров в ряде регионов РФ.

Уточняется, что несоблюдение правил пожарной безопасности было выражено в отсутствии в ряде торговых центров систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправности указанных систем.

Напоним, массовая проверка в торговых центрах начались после трагедии в Кемеро 25 марта, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 40 из них дети.