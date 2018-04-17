Экономисты: Благодаря «сотрудничеству» с МВФ Украина сегодня полностью зависима от воли Запада

Киевские экономисты обсудили вероятность выделения Украине очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ). По их общему мнению, сегодня это возможно лишь как политический шаг, так как большинство требований МВФ Украина так и не выполнила. Впрочем, как считают эксперты, отсутствие новых траншей будет большим благом для экономики Украины, чем их выделение. До конца года благодаря хорошей внешней конъюнктуре страна вполне обойдется без новых кредитов, а на следующий год МВФ наверняка не даст Киеву не копейки — из-за усиления «политической турбулентности» перед выборами-2019. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал аргументы аналитиков и убедился, что все их надежды на возможное улучшение ситуации связаны со сменой нынешнего режима в Киеве, но сегодня, во многом именно благодаря «сотрудничеству» с МВФ, Украина полностью зависима от воли Запада.

На днях глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил:

«Приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью, а также создание антикоррупционного суда остаются главными условиями для дальнейшей кредитной программы фонда».

Люнгман сообщил, что МВФ закончит очередной пересмотр программы кредитования Украины в мае, «если Киев продемонстрирует прогресс в реформах».

Однако, считают аналитики, транш МВФ в размере миллиарда долларов, выданный весной 2017 года, стал последним в рамках сотрудничества с фондом. До ближайших выборов работа антикоррупционного суда так и не будет начата, поскольку данный суд позволит внешним «партнерам» Украины фактически контролировать ее внутренние политические процессы.

В свою очередь украинский премьер Владимир Гройсман прямо отказался в очередной повышать тарифы на природный газ для населения, на чем упрямо настаивают специалисты МВФ. Даже нынешние правители Украины видят — общий накопленный долг в системе ЖКХ достигли 40 млрд гривен. И дальнейший рост тарифов на газ прямо грозит развалом систем жизнеобеспечения в стране.

Кроме того, Киев так и не выполнил требования Запада по поводу отмены обязательного электронного декларирования доходов активистов-антикоррупционеров.

«Из девятнадцати обязательных требований МВФ украинские власти выполнили на сегодня только восемь. Поэтому, если фонд вдруг решит перевести очередной транш Киеву, это станет чисто политическим шагом, направленным на поддержку нынешних властей, — говорит экономист Виктор Скаршевский. — Если транш будет выделен, это даст [президенту Украины Петру] Порошенко и компании основания сказать: «Смотрите, мы успешно развиваемся. И Запад это оценил». Но это не будет иметь никакого отношения к реальной оценке ситуации».

Эксперты подчеркнули — в последнее время зависимость Украины от внешних долгов только усугубляется, и это одна из главных причин, почему Киев так болезненно реагирует на необходимость сотрудничества с МВФ.

«Очень хорошо, если в ближайшее время Украина не дождется новых кредитов от фонда, — говорит аналитик Денис Гаевский. — Наша страна с 2014 года уже получила семнадцать миллиардов различных кредитов от Запада, но на пользу нашей экономике это никак не пошло. Скорее, наоборот. В стране активно идет деиндустриализация, закрываются все новые заводы, страна почти полностью потеряла нефтяной транзит, в разы упали доходы от всех видов транспортного транзита. Инфраструктура Украины буквально разваливается, дороги в ужасном состоянии, газотранспортная система пришла в полную негодность. Это что — результаты рекомендаций западных экспертов по развитию нашей экономики?»

«По сути, все требования МВФ — это классическая «современная колонизация» страны, — продолжает тему Виктор Скаршевский. — Если поначалу эти требования носили экономический характер, то в последние год-полтора они стали уже чисто политическими. Кредиты фонда — это чисто политический рычаг, с помощью которого Соединенные Штаты стараются держать Украину «на коротком поводке». Однако главная проблема нашей страны состоит в том, что США все меньше заинтересованы в том, чтобы удерживать украинскую экономику на плаву. Наша страна является для США всего лишь плацдармом геополитического сражения с Россией, и в Вашингтоне вполне допускают, что через какой-то период здесь будет «выжженная земля». Так какой им смысл вкладывать сюда силы и средства?»

По мнению эксперта по экономике Всеволода Степанюка, «сегодня всем экономистам, да и просто здравомыслящим людям предельно ясно, что кредиты МВФ являются лишь эффективным инструментом внешнего влияния, внешнего управления страной со стороны Соединенных Штатов».

«По сути, это — продолжение политики Запада в отношении Украины, — отмечает Степанюк. — Поэтому, если у нас не будет отношений с МВФ, это будет только хорошо для Украины. Это вообще очень хорошо для экономики любой страны. Как показывает практика, чем больше та или иная страна получает кредитов со стороны фонда, тем серьезнее вскоре оказываются проблемы в ее экономике».

О чем думали нынешние украинские власти, когда начинали сотрудничество с МВФ? — задается вопросом эксперт.

«Мне кажется, они на тот момент тоже прекрасно все понимали, знали, в какую пропасть ведет страну кредитная политика фонда. Но, к сожалению, нынешние власти Украины полностью зависимы от Соединенных Штатов, в первую очередь — от их политической поддержки. Фактически, они имеют свою легитимизацию как власть только через евроатлантические структуры. Поэтому у нынешних властей страны изначально не было выбора — сотрудничать с фондом или нет», — отмечает Степанюк.

По словам экономиста, будущие украинские власти, которые будут избраны в 2019 году (поскольку у нынешних киевских властей возможности переизбраться стремятся к нулю) должны серьезно пересмотреть финансовые договоренности, заключенные нынешними временщиками с крупнейшими западными структурами. Экономисты уверены, многие из этих соглашений являются спекулятивными, и с точки зрения международного законодательства они абсолютно нелегитимны.

«Конечно, многие кредитные договоренности с МВФ будет достаточно сложно пересмотреть с точки зрения законности, — говорит Всеволод Степанюк. — А вот пересмотреть ту «реструктуризацию» задолженностей перед Западом, которую провела [экс-министр финансов Украины Наталья] Яресько, вполне реально. Хотя бы на основании того, что на момент заключения всех этих кабальных договоренностей экс-министр финансов не являлась гражданкой Украины. Поэтому легитимность ее подписи на этих финансовых документах — весьма сомнительна».

«Я уже не говорю, что она, будучи гражданкой США, провела «реструктуризацию долгов» исключительно в интересах Соединенных Штатов Америки, — продолжил экономист. — По ее условиям в случае начала экономического роста в стране украинский бюджет должен будет в течение десяти лет отдавать Западу все доходы, превышающие 4% роста. Это настоящая финансовая кабала! Я считаю также, что около 40% задолженностей Украины частным лицам и компаниям на Западе можно очень серьезно оспорить в международных судах».

Для того, чтобы поставить вопрос о пересмотре украинских задолженностей перед МВФ, будущие руководители страны должны задаться вопросом — а какой вред нанесли экономике Украины рекомендации МВФ, говорит Степанюк.

«По моим подсчетам, этот вред исчисляется суммами, в десятки раз превышающими наши задолженности перед фондом. Если они говорят: «мы финансово-консалтинговая структура», то, пожалуйста, несите ответственность за свои советы. И не какую-то там политическую, а конкретную — материальную ответственность! Всем известно, ни один экономический прогноз, составляемый специалистами фонда для конкретных стран, не сбывается. Или сбывается «с точностью до наоборот». Спрашивается, за что они получают свои фантастические зарплаты? Для меня лично ответ на этот вопрос очевиден — за то, что они через финансовые инструменты продвигают политические интересы определенных стран Запада, в первую очередь — США. Ну, а что от этого стране, которая идет на такое «сотрудничество»? Одни убытки и огромные, непомерные долги», — считает Всеволод Степанюк.

Экономисты также попытались ответить на вопрос, будут ли нынешние киевские власти и дальше выполнять рекомендации МВФ в обмен на все новые кредиты.

«Чем дальше, тем больше растет внутреннее напряжение в коридорах власти, — говорит Степанюк. — Разброд и шатание там сегодня совершенно очевидны: президент Порошенко говорит одно, премьер Гройсман — другое, а лидеры ведущих политических партий — третье. Тот же Гройсман прекрасно отдает себе отчет, что его откровенно «подставляют» с очередным повышением цен на природный газ для населения. Подумайте — сегодня самая высокая себестоимость газа для «Нафтогаза», по которой он его получает, 70 долларов за тысячу кубометров. Но простым украинцам власти продают газ уже по 200 долларов за тысячу «кубов». И еще требуют повышения цены, ссылаясь на «рекомендации МВФ». На фоне того, что Украина сегодня на 70% сама обеспечивает себя газом, это выглядит полным идиотизмом. Поэтому требование МВФ и далее взвинчивать газовые цены, по сути, направлено на сиюминутную выгоду для газодобывающих компаний».

«А то, насколько это ударит по населению, и что будет с экономикой страны через год, специалистов МВФ совершенно не интересует», — резюмирует эксперт.

По мнению аналитиков, по мере приближения президентских и парламентских выборов политические дрязги на Украине будут только усиливаться. Поэтому шансы на то, что чисто политические требования фонда к стране будут выполнены, относительно невысоки.