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Сами разберемся: в Крыму отреагировали на идею Киева вернуть полуострову «арийское» название
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    Сами разберемся: в Крыму отреагировали на идею Киева вернуть полуострову «арийское» название

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    В Крыму ответили на украинское предложение вернуть полуострову «арийское» название

    Симферополь, 17 апреля. Неуместной и абсурдной назвали в Крыму идею украинского политолога Олега Соскина вернуть российскому полуострову «арийское» название Таврида. 

    Жители Крыма разберутся сами без советов от сопредельного государства, заверил замглавы комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 

    «Название Крыма могут определять только сами крымчане, живущие в Крыму, а не люди в сопредельном государстве. Мы сами разберемся, как нашему полуострову называться правильно. А это заявление неуместно и как всегда абсурдно», — сказал Гемпель в интервью РИА Новости

    Он констатировал, что крымчане совершенно не нуждаются в переименовании полуострова.

    Напомним, ранее о том, что Крыму, как и городам полуострова, нужно вернуть «арийские» названия, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. 

    Автор: Федор Веснин
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