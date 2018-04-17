История блокировок: Роскомнадзор все правильно сделал! 

Подходит к концу второй день начала блокировки популярного мессенджера Telegram. Это решение критикуют практически все — даже самые убежденные патриоты и государственники, многие из которых с 2014 года гордятся личной «анкетой» на скандальном сайте «Миротворец». Страсти кипят! С позицией либерального сообщества все, в принципе, понятно уже много лет. А вот о патриотах стоит поговорить.

Безусловно, блокировка «телеги» доставляет массу неудобств. Естественно, те, кому «больше всех надо», найдут способ им пользоваться и дальше, потому как полностью исключить доступ с российской территории на какой бы то ни было ресурс технически невозможно. Единственным способом быть полностью суверенным в этом плане государством можно, лишь построив свою «национальную сеть», но до этого, к сожалению, пока далеко.

Увы, мы до сих пор не полностью суверенны во многих вопросах, включая правовой — решения международных судов могут отменять вердикты российских. Решения в экономической сфере мы также не можем принимать самостоятельно. А законопроект, который запретит, называя вещи своими именами, деятельность иностранных агентов влияния в России, Госдума РФ рассмотрит только через месяц, и еще неизвестно, будет ли он утвержден.

Но – вернемся к нашему Telegram. Вернее – к «истории болезни». Осенью 2017 года ФСБ потребовала у его создателя и разработчика Павла Дурова ключи шифрования переписки. Дуров отказался, и после ряда тяжб и судов провайдеры получили инструкции по блокировке.

Примечательно, что в США спецслужбы имеют доступ, наверное, ко всему. Переписка, звонки… Собственно, в фильме «Сноуден» все изложено более чем полно и адекватно. Личной жизни больше нет. После 11 сентября 2001 года — «под колпаком» практически каждый. Например, потому что он — сын племянницы человека, который звонил кому-то, кто до этого звонил тому, кто переписывался с неким неизвестным, подозреваемым в связях с террористами.

Такая примерно логика. При этом совершенно понятно, что речь не идет о ежедневном контроле переписки и переговоров каждого, это невозможно. Речь о возможности быстрого доступа. В принципе, в США это успешно реализовано. Помимо, конечно же, традиционных методов работы — агентурных, вербовочных, например и т.д.

В штате Юта построено огромное хранилище для всех получаемых данных. И скорее всего — не только граждан США. Сложно предположить, учитывая глобальность современных технологий, что точно не попадет в это хранилище. Есть основание полагать, что попадет туда все – вся наша жизнь, по сути. Это объясняется тем, что США якобы борется с международным терроризмом и защищает не только себя, но и весь мир. Слово «якобы» здесь можно ставить бесконечно — оно не будет лишним.

В общем-то, американцев можно понять. Они — единственное, давайте уж будет откровенны, полностью суверенное государство, и было бы странно этим не пользоваться. А именно — иметь полный контроль и доступ к жизни своих и не только граждан. Весь мир воспринимает это как нечто само собой разумеющееся, а голоса «против» звучат тихо. «Дивный новый мир» чудесен настолько, что голоса эти глохнут и практически ни на что не влияют.

В массе своей людей в разных странах, похоже, устраивает, что спецслужбы США просвечивают с помощью Интернета их жизнь насквозь — от переписки с ребенком о не сделанных уроках до, как в известном фильме, видеопотока, идущего с камеры стоящего в комнате ноутбука, а уж что они там «увидят» — упражняться в фантазиях можно долго.

Формальных причин, помимо терроризма, по которым этот контроль необходим, много. Это и криминал, включая наркоторговлю — как дилеров, так и их клиентов, и торговля «детской порнографией» и более, будем так выражаться, «традиционные» преступления.

Но помимо прочего, это и координация протестной деятельности. Все же понимают, что «майдан» — это не место, а технология, и даже сами США могут с ней столкнуться, ибо бить врага его же оружием — это нормально. Любое оружие — обоюдоостро.

Евромайдан в Киеве начался с поста в Twitter политтехнолога по имени Мустафа Найем — «Встречаемся в 22.30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей». И, если вчера такого рода технологии использовали во всем мире исключительно американцы, то у них нет гарантии, что завтра не прилетит «ответка». И мессенджеры — удобный инструмент, что уж там говорить.

Но главная и самая реальная причина того, что в США идет сбор данных, без преувеличения, обо всех жителях планеты, в другом, хотя и вышеизложенное также остается на повестке дня.

Причина — в претензии на глобальное доминирование. Не лидерство, а именно доминирование. И здесь доступ к массиву информации просто необходим. Существующие алгоритмы работы с данными позволяют просто творить чудеса — от банального вытаскивания компромата многолетней давности до прогнозирования возникновения кризисов в определенных регионах и их использования для «раскачки» ситуации. В общем, все серьезно у наших «уважаемых партнеров», и дело не только в драгдилерах и террористах.

Как сказал бы диктор в советское время, «учитывая напряженную международную обстановку», и дальше шло бы объявление о мерах по противодействию противнику. И это бы все поняли, потому как советский человек мыслил глобально. В отличие от современного российского «грамотного потребителя».

Но стоило в нынешней России заговорить о минимальном, по сравнению с тем, что происходит в тех же США, контроле, как взвыли, кажется, все. А вот здесь-то и начинается самое интересное. Но начнем с технического аспекта.

Совершенно очевидно, что отказ Дурова предоставить ключи связан отнюдь не с тем, что это невозможно. Практика показывает, что когда нужно, эта проблема решается — было бы желание. Отказ этот носит демонстративный характер, и это — плевок в сторону власти, в том числе — силовых структур.

Поэтому совершенно неудивительно, что ФСБ и Роскомнадзор пошли, что называется, на принцип и блокируют IP-адреса в действительно промышленном масштабе. Это — совершенно нормально. Девяностые годы с их вседозволенностью и правовым нигилизмом ушли в прошлое, осталось похоронить даже сам их дух и без лишних рефлексий идти дальше. В наше суверенное будущее.

Другая претензия защитников заключается в боязни — по их мнению, если доступ получат спецслужбы, очень скоро доступ будет везде и у всех, включая коммерческие структуры. Хочется тем, кто не помнит, рассказать грустную и весьма поучительную историю системы шифрования PGP, которая была создана в США и жива по сей день, хотя и используется довольно редко.

А когда-то она была весьма популярна. Дело в том, что вскрыть ее при достаточно длинном ключе шифрования было невозможно. Вернее, раскрытие, расшифровка, например, письма могло занять года три, за это время содержащаяся в нем информация устаревала. Это, конечно же, не устраивало американские спецслужбы. И тогда к разработчику PGP Филиппу Циммерманну, что называется, заехали.

И, хотя это не озвучивалось вслух, спецслужбы США нашли к программисту подход, и, начиная с определенной версии, в PGP появился backdoor (буквально — задняя дверь, то есть, способ оперативно «зайти» в зашифрованный массив). Результатом стало резкое падение доверия к данной системе. Но, что удивительно, никакие коммерческие организации доступ этот не получили.

Так что шквал возмущения российской общественности в связи с началом блокировок выглядит несколько странным. Учитывая, что подавляющему большинству и скрывать-то нечего. А кому есть — возможно, стоит задуматься, что он/она делает не так в этой жизни.

Ну нельзя считать себя патриотом, выступать за государство, кричать в виртуале и реале «Крым наш!», «Можем повторить!» и т.д., при этом, весьма спокойно относиться к контролю со стороны ЦРУ и АНБ, но протестовать против отечественных спецслужб. Так и хочется спросить такого «патриота»: «Эй, парень, а не «спящий» ли ты часом?»

А потом спросить всех нас. А не слишком ли мы ценим свои удобство и комфорт? А понимаем ли мы, что государство, за которое мы — горой, это — Левиафан (по теории английского философа Томаса Гоббса), существо, которое лишь силой воли удерживает в порядке стремящиеся к хаосу разрозненные атомы? И что воля эта в критических ситуациях может и должна показывать клыки и зубы?

Как сказал президент России Владимир Путин, «сейчас не 37-й год». У каждой эпохи — свои методы. Поэтому не надо удивляться блокировкам. Даже удивляться не надо. И если мы — за государство, то должны понимать, что даже более некомфортные меры, такие, как, например, комендантский час — это тоже нормально, если для того есть веская причина. И когда государство приходит и забирает сына в армию — это так же нормально, хотя и, согласитесь, тоже некомфортно. И так далее...

Потому что общее всегда выше частного, в противном случае система рушится, и нужно уже запредельное насилие, чтобы собрать ее воедино заново. Так, в частности, было в 1917 году, когда безволие власти привело к Февральской революции, спровоцировавшей распад Российской империи, остановить который и собрать государство заново удалось лишь большевикам, зачастую — чрезмерными методами…

Не будем, от греха подальше, утверждать, что они, эти методы, были 100% оправданы, однако стоит помнить, что итогом стало мощное — в технологическом, экономическом, военном и социальном смыслах сталинское государство, наследие которого мы используем по сей день.

Есть известный тезис Бенджамина Франклина, написанный им в 1755 году: «Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности». Несмотря на его очевидную, применительно к сегодняшнему дню, манипулятивность, он используется довольно широко. При этом даже сам смысл, вкладываемый в термины «свобода» и «безопасность» с тех пор сильно изменился.

Мы живем под прицелом камер — на улице, в кафе, в метро, в банке. Мы просто не обращаем на них внимания. А ведь даже в тех же 90-х, когда в России было запущено шоу «За стеклом», в СМИ шла дискуссия о том, что у человека в такой ситуации неизбежно возникнут проблемы с психикой. Вроде, не повлияло.

У нас проверяют документы при покупке билета на междугородний автобус, не говоря уже об авиаперелетах и пересечении границы. Везде стоят металлоискатели, а большую сумку или рюкзак охрана на вокзале, в торговом центре или даже в метро, попросит поставить на лету для просвечивания. Но мы не считаем это нормальным, хотя, казалось бы, кому какое дело — что кто везет…

Как гласит поговорка, устал от системы, от фальши и лжи, добро пожаловать в бомжи. Есть, конечно, более изящный вариант — в землянку на Алтай, где нет ни блокировок, ни ФСБ, ни Роскомнадзора. Нет современного мира с его неизбежными издержками и фактически отсутствием, при всем культе индивидуализма, личной жизни.

Это — выбор, достойный уважения. А издержки, они будут в любом случае — те или иные.