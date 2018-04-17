«Дело Скрипалей» нанесло удар по туризму и экономике Солсбери

Солсбери, 17 апреля. Инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нанес удар по экономике и туристическому потоку британского города Солсбери. Об этом сообщают власти графства Уилтшир.

По данным властей, в марте снижение объемов розничной торговли составило 17,1% . Кроме того, сокращение объемов бронирования отелей и туров в Солсбери иностранными туристами по итогам марта может составить порядка 40%.

«Мы усердно работаем с партнерами города, чтобы убедиться, что он продолжает быть местом выбора для посетителей», — говорится в сообщении.

Власти города предпринимают ряд шагов для увеличения туристического потока в Солсбери. К настоящему моменту власти ввели временные бесплатные парковки для автомобилей, а также отменили плату за посещение некоторых городских парков.

Стоит отметить, что Солсбери является тихим городком, который пользуется популярностью среди британских и иностранных туристов. Город славится своим средневековым кафедральным готическим собором, а также является местом остановки туристов на пути в легендарный Стоунхендж.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России».

Москва опровергла обвинения британских властей, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако Лондон отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.