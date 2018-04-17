Ляшко и 15 депутатов-радикалов заблокировали трибуну Верховной рады
Киев, 17 апреля. Депутаты Радикальной партии Олега Ляшко устроили потасовку в Раде и заблокировали трибуну в заседаний. Они заявляют, что не собираются отступать, пока в закон о пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы не будут внесены поправки о госгарантиях и соцзащите для этой категории граждан.
Видеозапись с места событий разместил на своей странице в Facebook сам Ляшко. Можно видеть, что в блокировке принимают участие около 15 депутатов. По словам их лидера, фракция требует рассмотреть законопроект №4442, который «восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев».
«Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», — заверил Ляшко.
При этом он призвал поддержать акцию радикалов, предложив парламентариям из других фракций присоединиться к блокаде трибуны.
Блокуємо трибуну, щоб змусити депутатів розглянути законопроект #4442 і відновити пільги чорнобильців. Парламент не має права нехтувати інтересами людей, які пожертвували власним здоров’ям заради порятунку людства. Поки не дотиснемо, не відступимось!Gepostet von Олег Ляшко am Dienstag, 17. April 2018