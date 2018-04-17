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Ляшко и 15 депутатов-радикалов заблокировали трибуну Верховной рады
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    Ляшко и 15 депутатов-радикалов заблокировали трибуну Верховной рады

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    Ляшко и 15 депутатов-радикалов заблокировали трибуну Верховной рады

    Киев, 17 апреля. Депутаты Радикальной партии Олега Ляшко устроили потасовку в Раде и заблокировали трибуну в заседаний. Они заявляют, что не собираются отступать, пока в закон о  пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы не будут внесены поправки о госгарантиях и соцзащите для этой категории граждан.

    Видеозапись с места событий разместил на своей странице в Facebook сам Ляшко. Можно видеть, что в блокировке принимают участие около 15 депутатов. По словам их лидера,  фракция требует рассмотреть законопроект №4442, который «восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев».

    «Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», — заверил Ляшко.

    При этом он призвал поддержать акцию радикалов, предложив парламентариям из других фракций присоединиться к блокаде трибуны.

    Блокуємо трибуну, щоб змусити депутатів розглянути законопроект #4442 і відновити пільги чорнобильців. Парламент не має права нехтувати інтересами людей, які пожертвували власним здоров’ям заради порятунку людства. Поки не дотиснемо, не відступимось!

    Gepostet von Олег Ляшко am Dienstag, 17. April 2018
    Автор: Алексей Громов
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