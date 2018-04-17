Ляшко и 15 депутатов-радикалов заблокировали трибуну Верховной рады

Киев, 17 апреля. Депутаты Радикальной партии Олега Ляшко устроили потасовку в Раде и заблокировали трибуну в заседаний. Они заявляют, что не собираются отступать, пока в закон о пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы не будут внесены поправки о госгарантиях и соцзащите для этой категории граждан.

Видеозапись с места событий разместил на своей странице в Facebook сам Ляшко. Можно видеть, что в блокировке принимают участие около 15 депутатов. По словам их лидера, фракция требует рассмотреть законопроект №4442, который «восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев».

«Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», — заверил Ляшко.

При этом он призвал поддержать акцию радикалов, предложив парламентариям из других фракций присоединиться к блокаде трибуны.