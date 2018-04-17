Сенаторы США хотят ограничить Трампа в возможности применения военной силы за рубежом

Вашингтон, 17 апреля. В США решили ограничить права президента страны на использование военной силы за рубежом. Как сообщил глава комитета по международным делам Боб Коркер, сенаторы обеих партий Конгресса подготовили соответствующий законопроект.

«На протяжении многих лет предпринималось множество усилий по обновлению этих полномочий, и, хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет…» — заявил Коркер.

Отмечается, что сенаторы хотят ограничить права президента США на использование американской армии для борьбы с терроризмом на территории других государств. Голосование и внесение поправок в предложенную резолюцию должно пройти 23 апреля.

Напомним, впервые закон, разрешающий применение военной силы за рубежом, был принят в США в 2001 году. Это стало реакцией на террористические атаки 11 сентября — президент США Джордж Буш тогда заявил, что Вашингтон объявляет войну мировому терроризму. Впоследствии еще один подобный закон был принят перед тем, как США ввели войска в Ирак.

В минувшие выходные коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по Сирии. Формальным поводом для нападения послужил «инцидент в Думе», инсценировка применения в городе химического оружия. Минобороны РФ заявило, что участие в организации провокации принимала Великобритания.