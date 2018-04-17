Меню
Политика
Сенаторы США хотят ограничить Трампа в возможности применения военной силы за рубежом
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Следующая новость
Загрузка...

    Сенаторы США хотят ограничить Трампа в возможности применения военной силы за рубежом

    55

    Сенаторы США хотят ограничить Трампа в возможности применения военной силы за рубежом

    Вашингтон, 17 апреля. В США решили ограничить права президента страны на использование военной силы за рубежом. Как сообщил глава комитета по международным делам Боб Коркер, сенаторы обеих партий Конгресса подготовили соответствующий законопроект.

    «На протяжении многих лет предпринималось множество усилий по обновлению этих полномочий, и, хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет…» — заявил Коркер.

    Отмечается, что сенаторы хотят ограничить права президента США на использование американской армии для борьбы с терроризмом на территории других государств. Голосование и внесение поправок в предложенную резолюцию должно пройти 23 апреля.  

    Напомним, впервые закон, разрешающий применение военной силы за рубежом, был принят в США в 2001 году. Это стало реакцией на террористические атаки 11 сентября — президент США Джордж Буш тогда заявил, что Вашингтон объявляет войну мировому терроризму. Впоследствии еще один подобный закон был принят перед тем, как США ввели войска в Ирак.

    В минувшие выходные коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по Сирии. Формальным поводом для нападения послужил «инцидент в Думе», инсценировка применения в городе химического оружия. Минобороны РФ заявило, что участие в организации провокации принимала Великобритания.     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1571
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1558
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1110
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1505