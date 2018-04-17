Сирия новости 17 апреля 19.30: «Джейш аль-Ислам» сдают позиции в Думейре, жители Хасаки вышли на митинг против агрессии США

Сирия, 17 апреля. 60 радикалов «Джейш аль-Ислам» сдали позиции в Думейре, жители города Камышлы провинции Хасака вышли на митинг против агрессии США и союзных сил, при взрыве в Алеппо пострадало четыре человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: сдает позиции в Дамаске.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Провинция Дамаск

Военный источник передает в Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что боевики «Джейш аль-Ислам» сдают Сирийской арабской армии (САА) позиции в поселении Думейр. По сведениям автора публикации, на данный момент оружие сложило около 60 радикальных исламистов.

В Думу прибыла комиссия ОЗХО в сопровождении министра здравоохранения Сирии. Об этом пишет источник в социальной сети Twitter (@RTarabic_Bn). Напомним, 7 апреля организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки. Данные материалы были использованы США и их союзниками как предлог для нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

Провинция Алеппо

На шоссе Кафра – Соран в северной части провинции Алеппо сдетонировало самодельное взрывное устройство. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) пишет, что в результате взрыва четыре мирных жителя региона получили ранения.

На западе региона продолжаются боестолкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». По сведениям военных источников, обе стороны несут потери в живой силе. Ранее сообщалось, что «Тахрир Сурия» выбила противника с ряда территорий провинции. Однако позже боевики «Ан-Нусры» вернули контроль над некоторыми позициями.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков радикальной оппозиции в районе деревни Зафарана.

Ранее сообщалось, что армия Башара Асада захватила у исламистов поселение Аль-Джин, окрестности населенного пункта Бейт Рей и долину Вади Аль-Ханазир.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский и ракетный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе деревни Катра на востоке провинции Идлиб. Об этом пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Одновременно с этим на юге региона продолжается кампания ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Ранее сообщалось, что армия Башара Асада и российская авиация бьют по позициям боевиков в окрестностях Маарет ан-Нумана.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА), действующей при поддержке ВКС РФ, и террористами «Джебхат ан-Нусры». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артобстрел пунктов дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Аль-Сахр.

Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, что расположения САА в районе деревни Джунейфс юго-западнее Саламии подверглись атаке радикалов.

Провинция Хасака

Жители города Камышлы вышли на митинг против агрессии проамериканских сил. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что демонстранты жгут флаги США и союзных Франции и Великобритании, участвовавших в недавних атаках на Сирийскую Арабскую Республику, а также флаги Турции.

Ранее сообщалось, что более 1500 мирных жителей провинции Хасака вступили в ряды Сирийской арабской армии (САА). До этого на территории региона отмечались конфликты между населением и проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF).

Ирак

В провинции Дияла продолжается операция проправительственных войск Ирака по обнаружению и ликвидации банд «Исламского государства»1. Информационное агентство Alsumaria News передает, что бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили командира ИГИЛ1 в районе Имам Вис на северо-востоке региона.

Iraqi News пишет, что к югу от Баакубы прогремел взрыв. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия пострадало пять солдат иракской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)