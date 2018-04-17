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Главные новости 17 апреля
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Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин
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    Главные новости 17 апреля

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    Главные новости 17 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 17 апреля.

    В Запорожье прошли испытания первого вертолета украинского производства под названием «Надежда». Первый вертолет украинского производства прошел испытания в Запорожье.

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что американские журналисты из One America News Network посетили город Дума в Восточной Гуте и не нашли там признаков химической атаки. Пушков отреагировал на опровержение в американских СМИ «химатаки» в Сирии.

    Российская группа компаний «Волга-Днепр» объявила западным партнерам о том, что с 1 января следующего года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-123-100 «Руслан». Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на источник. «Путин обрезает крылья французских ВВС»: «Волга-Днепр» объявила о прекращении перевозок НАТО.

    Система противоздушной обороны Сирийской Арабской Республики (САР) сбила ракеты в районе Хомса, сообщают сирийские СМИ. Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии.

    Национальный банк Украины готовится выпустить в обращение монету с изображением Крыма. Нацбанк Украины выпустит монеты с изображением Крыма.

    Россотрудничество совместно с МГИМО представили проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!», призванный вернуть в Россию студентов, обучающихся за рубежом, и прежде всего — тех, кто учится в Великобритании. Ответ Чемберлену должен быть другим: в Госдуме раскритиковали идею вернуть в Россию студентов из Лондона.

    Журналисты из США не обнаружили признаков применения химического оружия в сирийской Думе. В Госдуме прокомментировали сообщения американских СМИ об отсутствии свидетельств «химатаки» в Сирии.

    АвтоВАЗ представил в Москве новый «внедорожный седан» LADA Vesta. АвтоВАЗ представил в Москве внедорожную версию седана LADA Vesta.

    США и их союзники уже рассматривают варианты действий на случай, если информация о применении правительственными силами Сирии химоружия в городе Дума не подтвердится. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. В ОЗХО рассказали, что США рассматривают варианты на случай отсутствия улик о химатаке в Сирии.

    Рубль перешел к росту на фоне сообщений о том, что американские власти отложили принятие новых ограничительных мер в отношении России. Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России.

    Автор: Алексей Громов
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