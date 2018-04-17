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Ученые случайно синтезировали фермент-мутант, поедающий пластиковые отходы
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    Ученые случайно синтезировали фермент-мутант, поедающий пластиковые отходы

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    Ученые случайно синтезировали фермент-мутант, поедающий пластиковые отходы

    Лондон, 17 апреля. Ученые из Портсмутского университета в Великобритании заявили об обнаружении  вещества, разлагающего пластик всего за несколько дней. Причем сделали это совершенно случайно. Теперь эксперты планируют приложить все усилия, чтобы ускорить разложение в 100 раз, ведь это может спасти планету от огромного количества загрязняющего ее пластика.

    О своем открытии ученые сообщили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Согласно материалу, бактерии, способные поглощать пластик, были обнаружены в 2016 году на свалке в Японии. С этой задачей вещества справлялись всего за несколько дней. Ученые смогли определить структуру фермента, используемого при этом бактериями, а после успешно синтезировали. При этом он оказался еще лучше и быстрее оригинала.

    «Оказалось, что мы улучшили фермент. Мы были немного шокированы. Это настоящее открытие», - признался один из исследователей профессор Джон Макгихан.

    Теперь ученые надеются, что им удастся улучшить его, заставив работать еще быстрее, пишут «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
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