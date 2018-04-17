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Генпрокуратура РФ требует оперативнее блокировать ресурсы с экстремистской информацией
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    Генпрокуратура РФ требует оперативнее блокировать ресурсы с экстремистской информацией

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    Генпрокуратура РФ требует оперативнее блокировать ресурсы с экстремистской информацией

    Москва, 17 апреля. Генпрокуратура России потребовала своевременно блокировать интернет-ресурсы с экстремистской информацией. Об этом сообщается в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.

    Надзорный орган призывает надлежащим образом блокировать доступ к «зеркалам сайтов», которые указаны в требованиях.

    «В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — говорится в докладе генпрокурора.

    Очистить Интернет от деструктивных идей, фейковой информации, антироссийской истерии и экстремизма ранее предлагал и депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин, заявивший об опасной черте, к которой подошел «уровень мусора», распространяемого в Интернете. Фейковые новости распространились по всему Интернету во время выборов президента РФ, а после трагедии в Кемерово это продолжилось в еще более циничной форме.

    «Идет вербовка на несанкционированные акции протеста прозападных оппозиционеров, продолжаются убийства наших детей через сообщества «Синий кит», «Беги, а то умрешь». Доходит до подрыва суверенитета страны, уничтожения чувства патриотизма у молодежи через пропаганду безысходности и общества потребления!» — заявил депутат, пообещав направить обращение в Генпрокуратуру.

    Автор: Катерина Михайлиди
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