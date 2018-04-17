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Масштабный сбой в Twitter затронул пользователей по всему миру
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    Масштабный сбой в Twitter затронул пользователей по всему миру

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    Масштабный сбой в Twitter затронул пользователей по всему миру

    Москва, 17 апреля. Пользователи Twitter сообщили о серьезных неполадках в работе соцсети. По словам микроблогеров, не работает ни сайт, ни мобильное приложение.

    Согласно данным сервиса Downdetector, многочисленные жалобы поступают из России, Австралии, Сингапура, США, Японии. Зафиксированы сбои и в Европе. Диаграмма на сайте Downdetector говорит о том, что всего за несколько минут появилось более тысячи новых обращений.

    Ряд микроблогеров из России связали неполадки с блокировкой мессенджера Telegram. Однако масштабный характер проблемы говорит о том, что сбой в Twitter никак не связан с действиями Роскомнадзора, отмечает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
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