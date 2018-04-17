Еврокомиссия предложила упростить спецслужбам доступ к данным в Интернете для борьбы с терроризмом

Москва, 17 апреля. Европейская комиссия выступила с предложением упростить доступ спецслужбам к электронной информации и средствам коммуникации в целях борьбы с терроризмом. Соответствующий пакет предложений представила Еврокомиссия на сессии Европарламента в Страсбурге во вторник, 17 апреля.

Также речь идет о предоставлении операторами социальных сетей и мессенджеров данных о пользователях спецслужбам в рамках борьбы с терроризмом. Представленный ЕК набор новых предложений «включает меры по упрощению правоохранительным органам доступа» к электронным доказательствам и финансовой информации.