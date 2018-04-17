17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права. В результате лидеры государств выразили готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому конфликту и продолжить двусторонние контакты на этот счет.

Президент России провел совещание по экономическим вопросам Затем Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с участием Андрея Белоусова, Антона Силуанова, Максима Орешкина и Эльвиры Набиуллиной. Собравшиеся обсудили экономическую ситуацию в стране. В частности ближайшие и среднесрочные перспективы развития российской экономики. А затем участники встречи обсудили экономическую ситуацию с учетом всех факторов, которые складываются внутри и вокруг страны, на отечественных и международных рынках.

Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов и взяли под контроль Хамарат Сирийские боевики атаковали колонну бронетехники правительственных войск на севере провинции Хомс. Инцидент произошел в районе населенного пункта Хамарат. В ходе атаки боевикам удалось вывести из строя танк сирийской армии, а также уничтожить один БМП. Бойцы правительственных войск отбили атаку террористов, а затем подразделения сирийской армии взяли Хамарат под свой контроль.

В Петербурге скончался главный режиссер театра-фестиваля «Балтийский Дом» Владимир Тыкке На 75-м году жизни скончался главный режиссер петербургского театра «Балтийский дом», заслуженный артист России Владимир Тыкке. Как сообщила пресс-служба театра, Тыкке умер в понедельник, после тяжелой и продолжительной болезни. Дату прощания и место похорон коллеги режиссера пока не называют.