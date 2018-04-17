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17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель
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    17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Президент России провел совещание по экономическим вопросам. Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов и взяли под контроль Хамарат. В Петербурге скончался главный режиссер театра-фестиваля «Балтийский Дом» Владимир Тыкке. Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского фестиваля.
    18:50 17 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права. В результате лидеры государств выразили готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому конфликту и продолжить двусторонние контакты на этот счет.

    Президент России провел совещание по экономическим вопросам

    17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    Затем Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с участием Андрея Белоусова, Антона Силуанова, Максима Орешкина и Эльвиры Набиуллиной. Собравшиеся обсудили экономическую ситуацию в стране. В частности ближайшие и среднесрочные перспективы развития российской экономики. А затем участники встречи обсудили экономическую ситуацию с учетом всех факторов, которые складываются внутри и вокруг страны, на отечественных и международных рынках.

    Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов и взяли под контроль Хамарат

    17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    Сирийские боевики атаковали колонну бронетехники правительственных войск на севере провинции Хомс. Инцидент произошел в районе населенного пункта Хамарат. В ходе атаки боевикам удалось вывести из строя танк сирийской армии, а также уничтожить один БМП. Бойцы правительственных войск отбили атаку террористов, а затем подразделения сирийской армии взяли Хамарат под свой контроль.

    В Петербурге скончался главный режиссер театра-фестиваля «Балтийский Дом» Владимир Тыкке

    17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    На 75-м году жизни скончался главный режиссер петербургского театра «Балтийский дом», заслуженный артист России Владимир Тыкке. Как сообщила пресс-служба театра, Тыкке умер в понедельник, после тяжелой и продолжительной болезни. Дату прощания и место похорон коллеги режиссера пока не называют.

    Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри Каннского фестиваля

    17 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

    Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая. Об этом заявил генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо. Председателем жюри в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт. А вот кто еще войдет в состав пока остается неизвестным. Фремо заявил, что об этом будет объявлено позже. За награду поборется, в том числе, фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».
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