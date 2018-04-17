В Госдуме осудили планы Дурова выплачивать биткоины администраторам proxy и VPN

Создатель Telegram Павел Дуров начал выплаты администраторам proxy и VPN, он перечисляет средства в форме биткоинов.

«Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием», — пишет Дуров.

Ранее Роскомнадзор, выполняя требования российского законодательства, начал блокировку мессенджера в России. Этот шаг стал вынужденной мерой: Дуров отказался предоставить правоохранителям ключи шифрования.

Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей осудил действия Павла Дурова. По мнению парламентария, Дуров преследует не бизнес-интересы, а интересы политические.

«Он находится в некой системе отношений с врагами России, а те заказывают в формальный убыток для него определенную линию поведения. А в дальнейшем этот убыток каким-либо образом будет ему компенсирован, либо через бюджет Соединенных Штатов Америки, либо через какие-то иные дружественные компании. В этом плане он является просто-напросто агентом», — подчеркнул Евгений Федоров.

Нарушая нормы российского права, Дуров злоупотребляет своими полномочиями и пренебрегает правилами ведения бизнеса в Российской Федерации, продолжает парламентарий. Ведь в соответствии с буквой закона, Telegram должен быть заблокирован, поскольку соответствующее решение вынес суд. Дуров же вместо этого намеренно платит деньги тем, кто способствует нарушению законов РФ.

«Поскольку он находится за границей, необходимо объявлять его в международный розыск и привлекать к уголовной ответственности в соответствии с процедурой», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, Федеральная служба безопасности настаивала на том, что мессенджер должен предоставить в ведомство ключи шифрования. Они необходимы ФСБ для того, чтобы в случае необходимости пресекать правонарушения, в том числе преступления против жизни и здоровья граждан. Так, например, в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге силовики задержали семь членов запрещенной в России организации «Исламское государство»1, которые, по данным спецслужб, готовили теракт с помощью мессенджера Telegram.

1 Организация запрещена на территории РФ.