США повременят с санкциями: эксперт назвал четыре возможных причины такого решения

«Кремль давно уже ничему не удивляется» — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, стало ли неожиданностью для Москвы намерение Трампа повременить с санкциями. Почему США взяли паузу в этом вопросе, Федеральному агентству новостей пояснил ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По мнению эксперта, на принятие такого решения мог повлиять целый ряд проблем.

«Во-первых, в США сейчас идет внутриполитическая борьба. Она еще и не стихала, — отмечает Блохин. — Это видно хотя бы по ситуации в Сирии, когда одни говорят, что удары были нанесены зря, а другие сокрушаются, что ракеты били не по российским объектам. Во-вторых, подождать с введением санкций Трампа могла заставить непоследовательность и несогласованность в работе его администрации. То, что слаженной работы нет, тоже видно сразу: то американский президент делает смелые заявления, то отказывается от них. В-третьих, санкции могут быть попросту не готовы: не согласованны или не оформлены. Ну и в-четвертых, администрация Трампа может быть в курсе, что ответными санкциями Россия намерена бить по болевым точкам Соединенных Штатов. США не заинтересованы в том, чтобы Россия прекратила поставлять титан и ракетные двигатели РД-180. Это тоже могло заставить американского президента пересмотреть решение».

Однако в Кремле считают, что делать выводы пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил: введение ограничений со стороны США Москва считает незаконным.

На вопрос, проявил ли слабость американский президент, не объявив очередные санкции, Песков ответил: пока неясно, как относиться к этому решению. Но как расценивать само намерение ввести ограничения, по его мнению, вполне понятно.

«Наверное, рано по итогам одного дня говорить и давать какую-то оценку, что кто-то что-то проявил. Здесь можно просто в целом сказать о нашем отношении к санкционной тематике. Единственными легитимными санкциями являются те, которые объявляет Совет Безопасности ООН», — отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков добавил: в прошлом веке только власти США применяли различного рода санкции свыше сотни раз.

«За ХХ век 174 раза объявлялись санкции. Из них 110 раз санкции вводились США. К сожалению, это такая обыденная практика, с которой мы не можем согласиться, мы считаем их незаконными», — заключил представитель Кремля.

О том, что правительство Соединенных Штатов намерено ввести санкции против России за поддержку Сирии, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли. Однако Трамп взял паузу. Ранее, 6 апреля, Вашингтон ввел ограничения против 24 российских граждан и 14 компаний. В Госдуме начали разрабатывать ответные меры. Санкции, которые намерена ввести Россия против США, могут коснуться в том числе атомной и ракетно-двигательной отраслей.