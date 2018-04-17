Стало известно, сколько Дацюк получит от СКА по новому контракту

Санкт-Петербург, 17 апреля. Форвард СКА и сборной России Павел Дацюк будет зарабатывать по новому контракту с петербургским клубом столько же, сколько и раньше.

По информации Федерального агентства новостей, годовой оклад 39-летнего хоккеиста составит 6 миллионов долларов, а выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте.

Напомним, Дацюк перешел в СКА летом 2016 года из «Детройта». В текущем сезоне на счету хоккеиста 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 35 набранных баллов: 8 шайб и 27 передач. Отметим также, что СКА уступил в финале западной конференции московскому ЦСКА.