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Стало известно, сколько Дацюк получит от СКА по новому контракту
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    Стало известно, сколько Дацюк получит от СКА по новому контракту

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    Стало известно, сколько Дацюк получит от СКА по новому контракту

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Форвард СКА и сборной России Павел Дацюк будет зарабатывать по новому контракту с петербургским клубом столько же, сколько и раньше.

    По информации Федерального агентства новостей, годовой оклад 39-летнего хоккеиста составит 6 миллионов долларов, а выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. 

    Напомним, Дацюк перешел в СКА летом 2016 года из «Детройта». В текущем сезоне на счету хоккеиста 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 35 набранных баллов: 8 шайб и 27 передач. Отметим также, что СКА уступил в финале западной конференции московскому ЦСКА. 

    Автор: Алексей Громов
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