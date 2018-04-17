Меню
Общество
«Одна бабка сказала»: Telegram провоцирует фейки о якобы блокировке Роскомнадзором «всего Интернета»
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Следующая новость
Загрузка...

    «Одна бабка сказала»: Telegram провоцирует фейки о якобы блокировке Роскомнадзором «всего Интернета»

    64

    «Одна бабка сказала»: Telegram провоцирует фейки о якобы блокировке Роскомнадзором всего Интернета

    Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации в связи с блокировкой мессенджера Telegram за отказ выполнить требования российского законодательства. Электронный адрес горячей линии Роскомнадзора — Hotlinerkn@rkn.gov.ru, на него можно сообщать информацию о появлении фейков по якобы «блокировке» добросовестных интернет-ресурсов.

    Действия Роскомнадзора законны и своевременны, а вот создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров пытается под шумок половить рыбку в мутной воде, с чем связано, в том числе, появление фейковых «новостей» о якобы блокировке всех и вся, считает независимый аналитик Александр Асафов.

    «Большая часть всплывающих сбоев никакого отношения к блокировке Telegram не имеют, — отметил Асафов в комментарии Федеральному агентству новостей. — У некоторых людей просто отключается критическое мышление, и они готовы поверить в любой слух, а кое-кто пользуется этой массовой истерикой».

    Эксперт отметил, что большая часть сообщений о якобы блокировках публикуются под рубрикой ОБС — «одна бабка сказала» — как информация от родственников и знакомых, анонимных «гражданских активистов» и т.д.

     

     

    Удивительно, но даже некоторые СМИ не утруждают себя проверкой информации, посетовал эксперт. (К слову, один из сотрудников ФАН поделился, что уже час читает в Twitter о якобы «блокировке» этого самого Twitter).

    «В очередной раз подчеркиваю — ни Роскомнадзор, ни российские силовые структуры не требуют от Telegram ничего такого, что отличалось бы от требований к другим аналогичным компаниям, — отметил Александр Асафов. — И, повторю еще раз, российские власти не требуют ничего, что отличалось бы от требований спецслужб в других странах. Так, и американское Агентство национальной безопасности (АНБ), и ФБР прекрасно осуществляют контроль над всеми мессенджерами и соцсетями, работающими на территории США, и никто о «нарушении тайны переписки» там почему-то не упоминает».

    По мнению аналитика, появление огромного количества сообщений о якобы блокировке добросовестных интернет-ресурсов «из-за стойкости Telegram» отлично работает на имидж Дурова.

    «Вся эта истерика вокруг Telegram имеет финансовый след Дурова, который выстраивает себе репутацию, выгодную для запуска его нового продукта — блокчейн-платформы и криптовалюты TON, — отметил эксперт. — Вот Дуров и пытается показать всем, что он «не имеет российских корней», чтобы привлекать инвесторов, которые не стали бы иметь дело с проектом «с российскими корнями. Он занимается репутационным менеджментом — его не волнует, как бы он ни заявлял обратное, — ни защита тайны переписки, ни свобода слова. Роскомнадзор не занимается борьбой с Дуровым, а ФСБ не интересует интимная переписка кого-то с кем-то. ФСБ занимается расследованием преступлений — вот в Ростове накрыли ячейку, связанную с ИГИЛ*1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.) — так что терроризм вполне себе существует, и владельцу Telegram именно с ним нужно бороться, вместо того, чтобы выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn, как он уже пообещал».

    Павел Дуров пообещал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn

    Ранее Роскомнадзор сообщил, что, после того, как ведомство приступило к исполнению судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование Telegram, в Интернете стала массово появляться недостоверная информация о якобы многочисленных блокировках добросовестных ресурсов.

    «С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — говорится в сообщении пресс-службы РКН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Петровский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1571
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1558
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1110
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1505