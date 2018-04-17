«Одна бабка сказала»: Telegram провоцирует фейки о якобы блокировке Роскомнадзором «всего Интернета»

Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации в связи с блокировкой мессенджера Telegram за отказ выполнить требования российского законодательства. Электронный адрес горячей линии Роскомнадзора — Hotlinerkn@rkn.gov.ru, на него можно сообщать информацию о появлении фейков по якобы «блокировке» добросовестных интернет-ресурсов.

Действия Роскомнадзора законны и своевременны, а вот создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров пытается под шумок половить рыбку в мутной воде, с чем связано, в том числе, появление фейковых «новостей» о якобы блокировке всех и вся, считает независимый аналитик Александр Асафов.

«Большая часть всплывающих сбоев никакого отношения к блокировке Telegram не имеют, — отметил Асафов в комментарии Федеральному агентству новостей. — У некоторых людей просто отключается критическое мышление, и они готовы поверить в любой слух, а кое-кто пользуется этой массовой истерикой».

Эксперт отметил, что большая часть сообщений о якобы блокировках публикуются под рубрикой ОБС — «одна бабка сказала» — как информация от родственников и знакомых, анонимных «гражданских активистов» и т.д.

Удивительно, но даже некоторые СМИ не утруждают себя проверкой информации, посетовал эксперт. (К слову, один из сотрудников ФАН поделился, что уже час читает в Twitter о якобы «блокировке» этого самого Twitter).

«В очередной раз подчеркиваю — ни Роскомнадзор, ни российские силовые структуры не требуют от Telegram ничего такого, что отличалось бы от требований к другим аналогичным компаниям, — отметил Александр Асафов. — И, повторю еще раз, российские власти не требуют ничего, что отличалось бы от требований спецслужб в других странах. Так, и американское Агентство национальной безопасности (АНБ), и ФБР прекрасно осуществляют контроль над всеми мессенджерами и соцсетями, работающими на территории США, и никто о «нарушении тайны переписки» там почему-то не упоминает».

По мнению аналитика, появление огромного количества сообщений о якобы блокировке добросовестных интернет-ресурсов «из-за стойкости Telegram» отлично работает на имидж Дурова.

«Вся эта истерика вокруг Telegram имеет финансовый след Дурова, который выстраивает себе репутацию, выгодную для запуска его нового продукта — блокчейн-платформы и криптовалюты TON, — отметил эксперт. — Вот Дуров и пытается показать всем, что он «не имеет российских корней», чтобы привлекать инвесторов, которые не стали бы иметь дело с проектом «с российскими корнями. Он занимается репутационным менеджментом — его не волнует, как бы он ни заявлял обратное, — ни защита тайны переписки, ни свобода слова. Роскомнадзор не занимается борьбой с Дуровым, а ФСБ не интересует интимная переписка кого-то с кем-то. ФСБ занимается расследованием преступлений — вот в Ростове накрыли ячейку, связанную с ИГИЛ*1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.) — так что терроризм вполне себе существует, и владельцу Telegram именно с ним нужно бороться, вместо того, чтобы выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn, как он уже пообещал».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что, после того, как ведомство приступило к исполнению судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование Telegram, в Интернете стала массово появляться недостоверная информация о якобы многочисленных блокировках добросовестных ресурсов.

«С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — говорится в сообщении пресс-службы РКН.

1 Организация запрещена на территории РФ.