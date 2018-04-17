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Госдеп США решил вмешаться в «прорумынский майдан» в Молдавии
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    Госдеп США решил вмешаться в «прорумынский майдан» в Молдавии

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    Госдеп США решил вмешаться в «прорумынский майдан» в Молдавии

    Кишинев, 17 апреля. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Молдавия находится на переднем крае геополитической конфронтации, и Штаты окажут ей помощь.

    Уэсс Митчелл, который находится в Молдавии с недельным визитом, сделал такое заявление по итогам переговоров со спикером молдавского парламента Андрианом Канду. По словам Митчелла, Молдавия находится на переднем крае геополитической конфронтации.

    «Мы высоко оцениваем действия, предпринятые до сих пор молдавскими властями, и будем оказывать большую поддержку Молдавии и вашему региону», — заявил помощник госсекретаря США.

    В свою очередь Канду поблагодарил Вашингтон за поддержку и рассказал о межпарламентской конференции, которая прошла в марте этого года, когда Молдавия, Грузия и Украина «взяли на себя обязательство по общей позиции в вопросах безопасности и в усилиях по европейской интеграции».

    Председатель парламента также рассказал о программах и реформах, которые направлены на развитие бизнеса, обеспечение стабильности финансового и банковского сектора. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства. 

    Напомним, президент Молдавии Игорь Додон в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что абсолютное большинство жителей страны выступают за сохранение молдавской государственности и категорически против объединения Молдовы с Румынией. Также лидер Молдавии заявил, что за организаторами «прорумынского майдана» могут стоять и внешние силы, которые «стремятся к поглощению Молдовы», и внутренние, выступающие за ликвидацию своей страны.Госдеп США решил вмешаться в «прорумынский майдан» в Молдавии

    Автор: Дарья Смолина
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