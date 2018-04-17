Сирия: правительственные войска отбили атаку террористов в Восточном Каламуне

Дамаск, 17 апреля. Подразделения сирийской армии отбили масштабную атаку террористов в Восточном Каламуне. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, террористы атаковали позиции сирийской армии, чтобы сорвать мирное соглашение между Дамаском и боевиками, достигнутое сегодня в городе Думейр, который расположен на севере Восточной Гуты.

Накануне глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что последняя группа боевиков «Джейш Аль-Ислам» покинула город Дума в Восточном Гуте.

Позднее сирийские СМИ сообщили, что в Турцию прибыли четыре автобуса с командирами группировки «Джейш Аль-Ислам», которые в ближайшее время будут переброшены в Судан. Также стало известно, что еще 500 боевиков «Джейш Аль-Ислам» будут переброшены в Саудовскую Аравию для участия в военной операции против Йемена.