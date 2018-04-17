Меню
Новости Сирии
Сирия: правительственные войска отбили атаку террористов в Восточном Каламуне
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: правительственные войска отбили атаку террористов в Восточном Каламуне

    769

    Сирия: правительственные войска отбили атаку террористов в Восточном Каламуне

    Дамаск, 17 апреля. Подразделения сирийской армии отбили масштабную атаку террористов в Восточном Каламуне. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, террористы атаковали позиции сирийской армии, чтобы сорвать мирное соглашение между Дамаском и боевиками, достигнутое сегодня в городе Думейр, который расположен на севере Восточной Гуты.

    Накануне глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что последняя группа боевиков «Джейш Аль-Ислам» покинула город Дума в Восточном Гуте.

    Позднее сирийские СМИ сообщили, что в Турцию прибыли четыре автобуса с командирами группировки «Джейш Аль-Ислам», которые в ближайшее время будут переброшены в Судан. Также стало известно, что еще 500 боевиков «Джейш Аль-Ислам» будут переброшены в Саудовскую Аравию для участия в военной операции против Йемена.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1610
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1586
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1121
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1521