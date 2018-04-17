Памятники погибшему в Сирии летчику Филипову поставят на Дальнем Востоке

Москва, 17 апреля. В регионах Дальнего Востока будут установлены памятники летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии. Соответствующее поручение дал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Как говорится в тесте поручения Галушки по итогам расширенного заседания коллегии Минвостокразвития, оно было дано главам регионов ДФО. Филипову, проявившему героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга и погибшего в неравном бою с террористами в Сирии, будут установлены памятники в регионах Дальневосточного федерального округа.

«Ему надо здесь устанавливать памятник рядом со школой, чтобы дети росли и знали, что здесь такие люди живут и на такие поступки способны, — отметил глава Минвостокразвития. — Это то, что нам действительно дает силы. Надо на таких людей равняться».

В феврале этого года Су-25 ВКС РФ под управлением майора Филипова был сбит в районе Идлиба. Летчик успел катапультироваться, однако попал в окружение боевиков. Не желая сдаваться в плен, майор подорвал гранату. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.24 марта Филипова было присвоено штурмовику Су-25 в Приморье.