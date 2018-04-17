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«У Микрона комплекс Наполеона»: французы поставили Макрона на место после заявлений о Путине
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    «У Микрона комплекс Наполеона»: французы поставили Макрона на место после заявлений о Путине

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    «У Микрона комплекс Наполеона»: французы поставили Макрона на место после заявлений о Путине

    Париж, 17 апреля. Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя «ровней» президенту России Владимиру Путину. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами после интервью французским СМИ. Однако французы быстро поставили Макрона на место, напомнив ему о том, что для такого поведения есть определения в клинической психиатрии.

    В частности, о мании величия написал ColdBottle, заметив, что при подобной форме психопатологического состояния человек имеет ложное убеждение в том, что он обладает выдающимися качествами, всемогущ и знаменит. «Часто одержимый манией величия – при полном отсутствии каких-либо объективных оснований – настолько переоценивает важность и значение своей личности, что считает себя непризнанным гением», — написал микроблогер. Задались в соцсетях вопросом, «зачем Макрон показывает комплексы неполноценности всему миру». «Метил бы сразу в Наполеоны», — посмеялся еще один комментатор, в ответ другой участник обсуждения тут же предложид окрестить Макрона «Наполеон III Жалкий».

    Среди многочисленных записей есть даже стихи. «У Микрона комплекс Наполеона — Трамп обидится — украл кумира», «Макрон молодец среди овец, а среди молодца — сам овца!» — шутят французы.

    Многие на фоне удара США и союзников по Сирии, в которой участвовала и Франция, провели «животные аналогии», сравнив американского президента Дональда Трампа с тигром Шерханом, а Макрона с шакалом Табаки, его прихвостнем. «Шакал Табаки никогда не будет стоять на одном уровне с великими!» — убежден RedCorn.

    Однако нашлись среди французов и те, кто не стал упражняться в остроумии и метафорах, с горечью признавшись, что им очень стыдно за своего лидера. «Даже Эйфелева башня покраснела от стыда», — заметил OliveBox. А BlueBus предположил, что Макрон просто решил превзойти Пьера Ришара в комедийном жанре.

    Автор: Алексей Громов
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