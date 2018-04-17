Администрация Порошенко нашла два способа лишить Савченко звезды Героя Украины

Киев, 17 апреля. Депутата Верховной рады Надежду Савченко могут лишить звания Героя Украины. Об этом всерьез задумались в администрации президента страны Петра Порошенко, сообщают украинские «Вести».

Отмечается, что чиновники в настоящее время изучают наиболее подходящую мотивировку лишения Савченко почетного звания.

«Позиция должна быть максимально внятной. Нужно объяснить, зачем ее лишают звания и звезды Героя», — рассказал источник в администрации Порошенко.

В департаменте по госнаградам в то же время отметили, что лишить кого-то звания или награды можно только в том случае, если его вина доказана в суде. Впрочем, существует и другой путь — для этого нужно выявить несоответствия в процедуре присвоения награды.

Напомним, в марте Савченко лишили депутатской неприкосновенности по запросу генпрокурора Украины Юрия Луценко. Он сообщил, что бывшая военнослужащая ВСУ готовила масштабный теракт в здании парламента Украины. Савченко поместили под стражу до конца мая.