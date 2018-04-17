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Столтенберг: Присутствие НАТО в Сирии не поможет урегулированию кризиса
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    Столтенберг: Присутствие НАТО в Сирии не поможет урегулированию кризиса

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    Столтенберг: Присутствие НАТО в Сирии не поможет урегулированию кризиса

    Брюссель, 17 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать свои войска на севере Сирии. Об этом он сообщил в интервью турецкому информационному агентству Anadolu Agency.

    «Сейчас никаких запросов или планов о военном присутствии НАТО на севере Сирии нет. Таких планов нет по различным причинам. Одна из них заключается в том, что конфликт там крайне сложный, а присутствие альянса не поможет урегулированию», — сказал Столтенберг.

    Генсек также добавил, что силы НАТО присутствуют в Турции, оказывая военное содействие Анкаре в вопросах разведки, противовоздушной обороны, а также занимаются усилением военно-морского присутствия.

    Автор: Алексей Громов
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