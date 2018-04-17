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Эксперт: Когда американцы стали подсчитывать деньги, потраченные на «Свободу» и «Независимость», они прослезились
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    Эксперт: Когда американцы стали подсчитывать деньги, потраченные на «Свободу» и «Независимость», они прослезились

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    «Потратились на «Свободу» и «Независимость» и прослезились»: США признали, что их боевые корабли — «плавучие кучи мусора»

    «Плавучими кучами мусора» оказались американские прибрежные корабли Freedom и Independence, сообщает издание Task & Purpose. Военные суда с гордыми именами «Свобода» и «Независимость» на деле оказались бесполезными, передает издание.

    «После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом»,  — говорится в публикации.

    Как сообщается в статье, американские корабли постоянно находятся на техобслуживании и требуют доработки, а в случае реальных военных действий суда окажутся неспособными к интенсивному бою. Кроме того, оперативно привести в состояние готовности члены экипажа не смогут ни один LCS (Littoral Combat Ship).

    «Потратились на «Свободу» и «Независимость» и прослезились»: США признали, что их боевые корабли — «плавучие кучи мусора»

    По словам военного эксперта Алексея Леонкова, корабли «Свобода» и «Независимость» разрабатывались в то время, когда США увлекались глобальными военными проектами. По замыслу, при минимальном количестве членов экипажа должно было быть обеспечено выполнение максимального числа задач. Однако, как выяснилось, «Свобода» и «Независимость» Соединенных Штатов едва жизнеспособны.

    «За основу этих кораблей был взят пассажирский паром, — рассказывает Алексей Леонков. — Это вообще не соответствует классическому подходу к созданию военных судов. По идее, эти корабли должны охранять прибрежную зону США от подводных лодок противника и при необходимости сбрасывать на них самонаводящуюся торпеду или глубинную бомбу. Но вся техника там устарела. К примеру, в России уже есть подводных лодки, которые эту систему запросто обойдут. Более того, наши субмарины могут потопить подобный корабль. Когда американцы стали подсчитывать деньги, потраченные на «Свободу» и «Независимость», они прослезились. А после того как у нас появились ракеты «Калибры» и «Цирконы», — приуныли окончательно. Жизнеспособность американских кораблей приблизилась к нулю. Защититься от таких снарядов они не могут».

    Автор: Алина Чемерис
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