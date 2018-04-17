Эксперт: Когда американцы стали подсчитывать деньги, потраченные на «Свободу» и «Независимость», они прослезились

«Плавучими кучами мусора» оказались американские прибрежные корабли Freedom и Independence, сообщает издание Task & Purpose. Военные суда с гордыми именами «Свобода» и «Независимость» на деле оказались бесполезными, передает издание.

«После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом», — говорится в публикации.

Как сообщается в статье, американские корабли постоянно находятся на техобслуживании и требуют доработки, а в случае реальных военных действий суда окажутся неспособными к интенсивному бою. Кроме того, оперативно привести в состояние готовности члены экипажа не смогут ни один LCS (Littoral Combat Ship).

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, корабли «Свобода» и «Независимость» разрабатывались в то время, когда США увлекались глобальными военными проектами. По замыслу, при минимальном количестве членов экипажа должно было быть обеспечено выполнение максимального числа задач. Однако, как выяснилось, «Свобода» и «Независимость» Соединенных Штатов едва жизнеспособны.