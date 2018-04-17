Прольется много крови: эксперт назвал последствия заявления Порошенко об автокефалии для УПЦ КП

Петр Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной православной церкви. По словам заведующего отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова, за этим последуют массовые захваты русских православных церквей на Украине радикалами.

Порошенко хочет создать на Украине «независимую православную церковь»

Во вторник президент Украины Петер Порошенко написал в своем Twitter, что официально обратился к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить Томос об автокефалии православной церкви на Украине.

Написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 апреля 2018 г.

По словам украинского лидера, единая поместная автокефальная церковь на Украине может быть создана до 28 июля текущего года. Соответствующие устные договоренности были заключены на встрече с патриархом Варфоломеем I в Стамбуле в начале апреля, сказал Порошенко. Благодаря этому украинская православная церковь навсегда отделится от Москвы.

«Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию», — пояснил президент Украины в Twitter.

Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віруючі матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 апреля 2018 г.

Следующим шагом станут захваты храмов, принадлежащих УПЦ МТ

Прокомментировать эту новость Федеральное агентство новостей попросило Кирилла Фролова, заведующего отделом по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ.

«Это очередной блеф. Порошенко выдает желаемое за действительное. Но опасность его блефа заключается в том, что будет пролита кровь. Дело в том, что на Светлой Пасхальной неделе глава криминальной структуры «Киевский патриархат» Филарет Денисенко принял у себя главарей запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 и обговорил с ними механизмы захвата православных храмов на Украине», — рассказал эксперт.

По его словам, в последние дни Страстной недели и первые дни Пасхальной на Украине уже был случай захвата церкви, относящейся к Московскому патриархату.

«Речь о Свято-Успенском храме в селе Птичья Ровенской области. В начале апреля националисты осадили его и держали прихожан внутри храма, не давая им ни есть, ни пить, ни ходить в туалет. По этой же схеме радикалы начнут захватывать и другие церкви, храмы и лавры Украинской православной церкви Московского патриархата. И далеко не просто так группировка С14 в первые дни Пасхи запугивала наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя», — отметил Кирилл Фролов.

СБУ собралась запретить православные молитвы на Украине

Собеседник ФАН также напомнил, что Служба безопасности Украины и украинская Генпрокуратура возбудили уголовное дело против Запорожской епархии канонической церкви, заявляя, что она «разжигает религиозную ненависть», не признавая таинств раскольников из «Киевского патриархата».

«Одновременно СБУ намерена проверять молитвы, которые читаются в церквях, относящихся к УПЦ МТ, на предмет их пророссийского содержания. По сути, СБУ готова запретить все православные вероучения, предания церкви и жития, потому что все эти тексты — русского содержания, все святые Великой, Малой и Белой Руси считали себя русскими. Более того, они обличали украинцев как ересь», — объяснил Кирилл Фролов.

По его мнению, грядущие гонения русской церкви на Украине лишь сплотят ее.

«Порошенко постоянно запугивает церковь, и мы знаем, что в ответ, 28 июля прошлого года, в день крещения князя Владимира в Киеве был проведен крестный ход, который собрал более 200 тысяч человек — больше, чем все Майданы вместе взятые. А в этом году будет 1030 лет крещения Руси. И соберется еще больше народа», — уверен завотделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ.

Путин напомнил патриарху Варфоломею о грамоте Дионисия 1686 года

Что касается заявлений Порошенко о его договоренностях с патриархом Варфоломеем I, то Кирилл Фролов назвал их лживыми.

«Совсем недавно, уже после поездки Порошенко в Стамбул, пресс-секретарь так называемого «Киевского патриархата» архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что вселенский патриарх Варфоломей взаимодействует с Владимиром Путиным. И действительно, будучи недавно в Турции, Путин позвонил Варфоломею и передал ему наилучшие пожелания от патриарха Кирилла. По нашим данным, он процитировал ему исторический документ — грамоту Константинопольского патриарха Дионисия 1686 года, согласно которой Киевская и Малой России православная митрополия передается Московскому патриархату навечно. И этот документ не имеет обратной силы. А судя по тому, как прошла встреча Порошенко со вселенским патриархом, Варфоломей ничего конкретного ему не сказал. Порошенко как обычно выдает желаемое за действительное», — заметил Кирилл Фролов.

Эксперт считает, что, учитывая причастность «Киевского патриархата» к вербовке боевиков Басаева и Дудаева и его сотрудничество с «Правым сектором», Следственному комитету России стоило бы возбудить против его верхушки уголовное дело и признать его террористической организацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.