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«Ростелеком» заявил об успешном отражении DDoS-атак на сайт Роскомнадзора
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    «Ростелеком» заявил об успешном отражении DDoS-атак на сайт Роскомнадзора

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    «Ростелеком» заявил об успешном отражении DDoS-атак на сайт Роскомнадзора

    Москва, 17 апреля. Компания «Ростелеком», отвечающая за кибербезопасность Роскомнадзора, подтвердила, что сайт ведомства подвергся DDos-атакам. Представитель интернет-провайдера отметил, что система защиты «Ростелекома» успешно борется с хакерскими атаками.

    «Факт DDoS-атак на сайт РКН подтверждаем. Система защиты «Ростелекома» успешно их отражает», — цитирует комментарий представителя компании ТАСС. 

    Напомним, ранее стало известно, что официальный интернет-ресурс Роскомнадзора во вторник подвергся мощной DDos-атаке. Доступ к сайту в настоящее время затруднен.    

    Автор: Федор Веснин
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