«Ростелеком» заявил об успешном отражении DDoS-атак на сайт Роскомнадзора

Москва, 17 апреля. Компания «Ростелеком», отвечающая за кибербезопасность Роскомнадзора, подтвердила, что сайт ведомства подвергся DDos-атакам. Представитель интернет-провайдера отметил, что система защиты «Ростелекома» успешно борется с хакерскими атаками.

«Факт DDoS-атак на сайт РКН подтверждаем. Система защиты «Ростелекома» успешно их отражает», — цитирует комментарий представителя компании ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что официальный интернет-ресурс Роскомнадзора во вторник подвергся мощной DDos-атаке. Доступ к сайту в настоящее время затруднен.