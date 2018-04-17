Батальон «Торнадо» обвинил киевскую власть в войне в Донбассе

Киев, 17 апреля. Блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с заявлениями радикалов из батальона «Торнадо», осужденных за многочисленные тяжкие преступления в Донбассе. Боевики обвинили нынешние власти Украины в войне в Донбассе.

«Одни воюют, другие знают о войне и им пофигу, а другие даже не слышали. Но все понимают одно — что эту войну терпит нынешняя власть, — заявил один из радикалов во время судебного процесса. — Потому что эта власть кидает ножи нашим пацанам, которые там, на передовой. Мы сами хороним своих пацанов. Мы сами хороним, скажем, цвет нашей нации».

Он призвал остановить действующую власть, чтобы «вернуть Донбасс под контроль Украины».

Другой украинский радикал заявил, что ополченцы — «это не какие-то черти, это не люди с рогами, хвостами, это такие же люди».

«Давайте остановим эту чуму и потом будем разбираться, кто виновен, как это получилось… Но на сегодняшний день, вы поймите, там война, полномасштабная, и с этим надо что-то делать», — сказал он.

Напомним, личный состав батальона «Торнадо» был осужден за многочисленные преступления против мирных жителей в Донбассе в 2014–2015 годах, в том числе пытки, изнасилования и развращение малолетних.