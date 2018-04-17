Управляющим компаниям в России добавят газу

Депутаты Госдумы хотят делегировать управляющим компаниям и ТСЖ часть ответственности за содержание газового оборудования — это позволит повысить безопасность в использовании бытового газа.

В вопросе технического обслуживания газового оборудования в жилых домах должен быть наведен порядок, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин. Необходимо выстроить четкую систему, чтобы «была не только профилактика, но и, в случае ЧП, точно знать, кто виноват».

В интервью Федеральному агентству новостей Сидякин, выступивший автором поправок в Жилищный кодекс РФ, рассказал, что законопроектом предлагается включить техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в требования договора управления, заключаемого с УК. Проще говоря, последние возьмут на себя права и функции граждан, которые в большинстве своем не имеют договоров с газоснабжающими организациями.

По словам Сидякина, в настоящее время существенная часть россиян пренебрегает этой обязанностью.

«Согласно действующему законодательству, оборудование находится в собственности граждан, которые несут ответственность за то, чтобы оно было в надлежащем состоянии, — отмечает Сидякин. — К сожалению, взрывов в жилых многоквартирных домах не становится меньше. С начала текущего года уже было несколько десятков таких происшествий».

В этой связи единственно верным решением депутат Госдумы видит принцип «один дом — одна обслуживающая организация».

«Тогда мы будем уверены не только в себе, если мы ранее добросовестно заключили данный договор, но и в соседе, — подчеркивает депутат. — При новых условиях, которые Госдума в первом чтении уже поддержала, в столь важном вопросе будет порядок. Управляющая компания от имени всех жильцов заключает договор с организацией, которая следит за всем газовым оборудованием, независимо от того, установлено оно внутри квартир либо является общедомовым имуществом, и отвечает за то, чтобы его эксплуатация производилась согласно нормам безопасности».

Сидякин добавляет, что обязательно «надо предусмотреть варианты, которые не позволяли бы УК в одностороннем порядке, без ведома жильцов, вступать в новые правоотношения».

На самом деле, случаи, когда управляющая компания заключила подобное соглашение, уже есть. Например, в подмосковной Балашихе, где одна из УК подписала договор с неким ООО на предмет техосблуживания газового оборудования в квартирах. Жильцы узнали об этом лишь после того, как обнаружили новый пункт в платежном документе — 83 рубля (с копейками) в месяц; в общей сложности — 1000 в год. И платят не все, так как люди особо не доверяют коммерческой компании.

«По поводу отсутствия доверия или недоверия к коммерческим структурам — вообще-то, для выхода на этот рынок нужно получить соответствующую лицензию, — поясняет Сидякин. — Кроме того, в штате должны быть сотрудники, обладающие необходимыми техническими знаниями. В перечне обязанностей есть 25 видов работ, например, по «обмыливанию» трубы, по проверке того, как срабатывает газовый клапан, и прочее. Весь осмотр должен быть не просто визуальным: формальность недопустима, потому что газ — источник повышенной опасности».

При первом чтении законопроекта звучали, по словам Сидякина, высказывания, что лучше наделить надзорными полномочиями какой-нибудь госорган — «чтобы не было на этот счет спекуляций и злоупотреблений», связанных с ценой. Как считает депутат, «она справедливая и минимально необходимая».

Заключать такой договор с какой-либо организацией самим гражданам, в случае, если УК уже подписал с кем-то соглашение, будет невозможно, отмечает депутат.

«Если все жильцы согласны на договор УК с какой-то компанией, то и вы должны будете последовать решению общего собрания собственников, — говорит он. — Или платить дважды. Наша задача — навести порядок в смысле безопасности. Сейчас есть добросовестные собственники, которые заключают договора напрямую, но проблема в том, что у нас таких всего лишь процентов 20. Остальные же стараются на этом сэкономить — не платить».

По словам Сидякина, надзор над управляющими компаниями будут вести местные жилищные инспекции — по всем обязательствам и предписаниям.

«Если в законе будет сказано, что УК должна заключить договор от имени жильцов, то жилищная инспекция может штрафовать ее, если та не выполнит своих обязанностей, — заключил он.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, комментируя ФАН законопроект, отметил, что заключение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, единого договора на техническое обслуживание газового оборудования, «позволит синхронизировать работы по обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

«Законопроектом предлагается возложить обязанность заключения договоров по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования на управляющие компании, ТСЖ и т.д., что напрямую не влечет увеличение стоимости обслуживания, т.к. такая обязанность у собственников помещений уже закреплена законодательно, — заявил Федеральному агентству новостей Андрей Чибис. — Сама стоимость обслуживания государством не регулируется, она является рыночной и зависит от наличия и количества бытового газоиспользующего оборудования (газовой плиты, водонагревателя, газовой колонки и т.п.)».

В компании «Газпром межрегионгаз», специалисты которой принимали активное участие в обсуждении данного законопроекта, в беседе с ФАН обратили внимание на то, что данные поправки направлены в первую очередь на обеспечение доступа в газифицированные жилые помещения в многоквартирных домах.

Сейчас проверки газового оборудования в квартирах нередко осложняются отказами жильцов пустить газовиков к себе в квартиру. По новому закону управляющие компании и ТСЖ должны помочь в этом вопросе сотрудникам газораспределительных организаций (ГРО), за которым сохраняется ответственность за безопасность газоиспользующего оборудования.

«Газпром межрегионгаз» обеспокоен также и тем, что УК получат полное право на заключение соответствующих договоров не только с ГРО, но и с разнообразными «независимыми» фирмами, оказывающими услуги по техобслуживанию газового оборудования.

«Контролировать качество предоставляемых ими услуг, да и то, будут ли они вообще предоставлять эти услуги по факту, а не закрывать работы подписанием актов на бумаге, специалисты ГРО уже не смогут, — подчеркнули в «Межрегионгазе», отметив, что необходимо ужесточать требования к специализированным организациям для дальнейшего повышения эффективности обеспечения безопасности ВДГО. — Существующие критерии позволяют заходить на этот рынок практически любой компании».

В комитете по энергетике Государственной Думы, поддержав в целом актуальность и саму концепцию законопроекта, в то же время обнаружили в нем ряд недостатков и упущений.

Например, в нем не совсем правомочно объединены внутридомовое (ВДГО) и внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО). Если первое является общедомовой собственностью, то второе – частной, и за него отвечает сам собственник, имеющий право лично определять, кого ему приглашать для ремонта и обслуживания своих плит и колонок.

Также в проекте не урегулированы вопрос стоимости данных работ. Проблема в том, сказали ФАН в комитете по энергетике Государственной Думы, чтобы данная услуга не легла дополнительным бременем при оплате коммунальных услуг.

Кроме того, есть опасение, что посредничество управляющих компаний может привести к неоплате с их стороны услуг организаций, обслуживающих газовое оборудование.

«Уверен, будет найдено какое-то золотое решение, после чего его предложат депутатам ко второму чтению, — отвечает на это инициатор законопроекта Александр Сидякин. — Мы сейчас ведем консультации с профессиональным сообществом и ассоциациями, которые занимаются управлением жилым фондом — чтобы они внесли свои предложения, как все это должно выглядеть. При этом многие признают, законопроект очень актуальный».

В АО «Мособлгаз» «целиком и полностью поддерживают данную законодательную инициативу», заявил ФАН генеральный директор общества Дмитрий Голубков. По его словам, принятие этих норм является необходимым, поскольку невыполнение хотя бы одним из собственников обязанности по заключению договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО ставит под угрозу не только жизнь и здоровье такого собственника и членов его семьи, но и жизни соседей.

«Поскольку речь идет о единой системе газоснабжения многоквартирного дома, решение этого вопроса возможно только силами управляющих организаций с применением комплексного подхода, — добавил он. — УК будут отвечать за своевременное заключение договора о техническом обслуживании».

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» был подготовлен и внесен комитетом по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы РФ. 10 апреля он был принят в первом чтении.

По информации МЧС России, в 2017 году было проведено более 750 тысяч профилактических рейдов, в результате которых было выявлено свыше 11 тысяч нарушений эксплуатации газового оборудования, более трети из которых связаны с ненадлежащем обслуживанием. Увеличилось и количество взрывов из-за утечек бытового газа на 8,3% по сравнению с 2016 годом.

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