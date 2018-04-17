Путин и Назарбаев осудили ракетные удары США и их союзников по Сирии

Москва, 17 апреля. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых осудили ракетные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии, а также назвали атаку прямым нарушением норм международного права. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории. Особо подчеркивалось, что эти агрессивные действия осуществлены без санкции Совета безопасности ООН и явились прямым нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Сирии. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по Сирии 103 крылатых ракеты, однако сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.