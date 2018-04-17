Россия призывает Запад перестать вмешиваться в работу экспертов ОЗХО в Сирии — Захарова

Москва, 17 апреля. Россия призывает западные страны перестать вмешиваться в работу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на обвинения МИД Франции в том, что Москва и Дамаск якобы препятствуют работе специалистов ОЗХО.

«Призываем западные страны, участвовавшие в нелегитимном обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций», — сказала представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова напомнила, что российская сторона приложила все усилия, чтобы приезд инспекторов ОЗХО в Восточную Гуту состоялся.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что специалисты ОЗХО добрались до сирийской Думы. Там они проведут оценку ситуации и соберут сведения о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия.

7 апреля ряд СМИ, опираясь на информацию «Белых касок», сообщил о том, что на Думу была якобы сброшена бомба с хлором. Дамаск и российские официальные лица опровергли данную информацию. 13 апреля Минобороны РФ сообщило, что Великобритания непосредственно участвовала в организации провокации в сирийской Думе.