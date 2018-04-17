Меню
Новости Сирии
Сирия: МИД РФ объяснил, почему миссия ОЗХО не могла попасть в Думу
Общество
«Ростелеком» заявил об успешном отражении DDoS-атак на сайт Роскомнадзора
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: МИД РФ объяснил, почему миссия ОЗХО не могла попасть в Думу

    40

    Сирия: МИД РФ объяснил, почему миссия ОЗХО не могла попасть в Думу

    Москва, 17 апреля. МИД РФ ответил на обвинения Франции о том, что Россия и Сирия отказывают предоставить миссии ОЗХО доступ к месту предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума.

    Как сообщалось ранее, французское министерство иностранных дел утверждает, что прибывшая в САР миссия якобы до сих пор не может попасть в Думу. В этой связи в МИДе выразили опасения, что доказательства и основные элементы исчезнут. В этой связи в ведомстве считают крайне важным предоставление полного, немедленного и беспрепятственного доступа следователям ОЗХО к «местам, людям или документам для консультаций».

    В ответ на эти обвинения спикер МИД РФ Мария Захарова призвала Францию не вмешиваться в работу международных организаций. При этом она заметила, что «позиция МИД Франции крайне удивительна».

    Она напомнила, что именно Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО, а также предложила все содействие для того, чтобы поездка инспекторов состоялась.

    «В-третьих, доступ инспекторов был затруднен в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности», — отметила она, подчеркнув, что сегодня миссия уже вошла в Думу.

    Кроме того, удивление дипломата вызвало и то, почему «МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов».

    «Если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами сделали заявление на этот счёт», — указала она, призвав Францию, участвовавшую в обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и не вмешиваться в работу международных организаций.

    Напомним, удар США и союзники нанесли по Сирии в ночь на 14 апреля, поводом для нанесения ударов стали сообщения о провокации в Думе, где 7 апреля была инсценирована химатака. Доказательств того, что она действительно была не нашли ни российские военные специалисты, ни местные жители.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1207
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1199
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    986
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1249