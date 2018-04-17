Сирия: МИД РФ объяснил, почему миссия ОЗХО не могла попасть в Думу

Москва, 17 апреля. МИД РФ ответил на обвинения Франции о том, что Россия и Сирия отказывают предоставить миссии ОЗХО доступ к месту предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума.

Как сообщалось ранее, французское министерство иностранных дел утверждает, что прибывшая в САР миссия якобы до сих пор не может попасть в Думу. В этой связи в МИДе выразили опасения, что доказательства и основные элементы исчезнут. В этой связи в ведомстве считают крайне важным предоставление полного, немедленного и беспрепятственного доступа следователям ОЗХО к «местам, людям или документам для консультаций».

В ответ на эти обвинения спикер МИД РФ Мария Захарова призвала Францию не вмешиваться в работу международных организаций. При этом она заметила, что «позиция МИД Франции крайне удивительна».

Она напомнила, что именно Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО, а также предложила все содействие для того, чтобы поездка инспекторов состоялась.

«В-третьих, доступ инспекторов был затруднен в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности», — отметила она, подчеркнув, что сегодня миссия уже вошла в Думу.

Кроме того, удивление дипломата вызвало и то, почему «МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов».

«Если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами сделали заявление на этот счёт», — указала она, призвав Францию, участвовавшую в обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и не вмешиваться в работу международных организаций.

Напомним, удар США и союзники нанесли по Сирии в ночь на 14 апреля, поводом для нанесения ударов стали сообщения о провокации в Думе, где 7 апреля была инсценирована химатака. Доказательств того, что она действительно была не нашли ни российские военные специалисты, ни местные жители.