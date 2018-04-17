Эрдоган подчеркнул важность астанинского процесса для Сирии

Москва, 17 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани подчеркнул важность астанинского процесса для урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщает источник в канцелярии турецкого лидера, 17 апреля Эрдоган и Роухани провели телефонный разговор, в котором обсудили урегулирование ситуации в САР, передает ТАСС.

Лидеры сошлись во мнении, что Турции, Ирану и России важно продолжать совместные усилия в рамках астанинского процесса, чтобы найти постоянное решение политического кризиса в Сирии и защитить ее территориальную целостность.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как в ночь на 14 апреля возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по сирийским военным и гражданским объектам. Как сообщало Минобороны РФ, по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары коалиции являются помощью террористам, а также могут спровоцировать новую волну беженцев.