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Сирия: корреспондент ФАН посетил раненных под обстрелом ИГ жителей южной окраины Дамаска
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил раненных под обстрелом ИГ жителей южной окраины Дамаска

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    Дамаск

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске навестил жителей столицы, раненных в результате обстрелов боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), в одной из больниц города. Наш репортер узнал обновленные данные об обстоятельствах нападения террористов и количестве жертв, а также прислал эксклюзивный видеоматериал в нашу редакцию.

    Дамаск

    По его сведениям, в результате ракетных ударов исламистов по кварталам южного столичного района Ат-Тадамун погибли десять гражданских лиц, еще примерно столько же получили ранения. Среди них — большое количество женщин, детей и пожилых людей. В настоящее время, как сообщил корреспонденту ФАН медицинский персонал больницы, большинство раненых идут на поправку, однако несколько человек по-прежнему находятся в критическом состоянии, и потому не исключено, что число жертв еще может возрасти.

    Согласно информации местных полицейских, удары по южным окраинам Дамаска наносились со стороны бывшего лагеря Ярмук, где находятся позиции сил «Исламского государства». В общей сложности террористами было выпущено как минимум семь ракет и несколько крупнокалиберных мин. Повреждения в результате обстрела также получили ряд зданий инфраструктуры и жилых домов.

    Карта военных действий — Дамаск

    В оккупации ИГИЛ1 уже несколько лет находятся южные столичные районы Аль-Кадам, Аль-Хаджар Аль-Асвад и Ярмук. После зачистки Восточной Гуты командование Сирийской арабской армии (САА) заявило о подготовке антитеррористической кампании на юге столицы, однако в связи с ракетным ударом США и их союзников по Сирии террористы заметно активизировались, предприняв несколько попыток контратак и проведя ряд обстрелов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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