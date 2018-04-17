Роскомнадзор разъяснил суть претензии к «Эху Москвы»
Москва, 17 апреля. Роскомнадзор разъяснил, что гиперссылка на материал, где содержится нецензурная брань, расценивается как способ ее распространения, если ссылка является неотъемлемой частью контекста. Таким образом, сайт радиостанции «Эхо Москвы» нарушил требования закона о СМИ.
Согласно статье 4 Закона о СМИ, не допускается использование СМИ для распространения материалов, «содержащих отдельные виды противоправной информации, в том числе нецензурную брань. Наличие на сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и т.д.), содержащий нецензурную брань, расценивается как способ распространения нецензурной брани в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста», говорится в сообщении Роскомнадзора. Так, разместив гиперссылку на материалы с противоправной информацией, издание способствует его распространению.
Претензия Роскомнадзора к сайту радиостанции «Эхо Москвы» за распространение нецензурной брани будет рассмотрена 27 апреля. По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, на сайте «Эха Москвы» был опубликован блог Ксениии Собчак, в котором была гиперссылка на видео, в котором содержалась нецензурная лексика.
Венедиктов высказал мнение, что иск Роскомнадзора является необоснованным по нескольким причинам. По словам Венедиктова, первая причина заключается в том, что это был авторский блог Ксении Собчак, вторая — на тот момент Собчак была кандидатом в президенты страны, и ее блог — заявление официального лица, третья — содержание гиперссылки в тексте не может быть ответственностью редакции. Венедиктов также заявил, что юристы будут ходатайствовать о привлечении Ксении Собчак как третьей стороны, об этом сообщается на сайте «Эха».
Роскомнадзор составил протоколы на главного редактора и учредителя СМИ, материалы переданы в суд для рассмотрения. «Эху Москвы» может грозить штраф от 20 до 200 тысяч рублей.