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Рогозин рассказал, как спускал с лестницы предлагавших ему взятку
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    Рогозин рассказал, как спускал с лестницы предлагавших ему взятку

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    Рогозин рассказал, как спускал с лестницы предлагавших ему взятку

    Москва, 17 апреля. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин признался, что спускал с лестницы тех, кто предлагал ему взятку.

    «Ну, мне давали уже взятку — я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы», — заявил Рогозин в интервью телеканалу РБК.

    Он добавил, что после этого те, кто предлагал ему взятку, были арестованы, сообщает «Свободная пресса».

    Ранее Рогозин заявил, что не планирует покидать кабмин и готов занять любую должность в новом российском правительстве, сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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