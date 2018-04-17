Рогозин рассказал, как спускал с лестницы предлагавших ему взятку

Москва, 17 апреля. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин признался, что спускал с лестницы тех, кто предлагал ему взятку.

«Ну, мне давали уже взятку — я спускал с лестницы и сразу заявлял в соответствующие органы», — заявил Рогозин в интервью телеканалу РБК.

Он добавил, что после этого те, кто предлагал ему взятку, были арестованы, сообщает «Свободная пресса».

Ранее Рогозин заявил, что не планирует покидать кабмин и готов занять любую должность в новом российском правительстве, сообщает Ura.ru.