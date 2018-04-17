Сайт Роскомнадзора подвергся новой DDOS-атаке

Москва, 17 апреля. Сайт Роскомнадзора уже более получаса подвергается мощной DDOS-атаке, в результате чего ресурс недоступен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDOS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» предпринимают меры для отражения атаки», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщил об успешном отражении двух DDOS-атак на свой сайт. В ходе атак сайт работал с перебоями, а главная страница портала периодически не загружалась.