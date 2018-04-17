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Сайт Роскомнадзора подвергся новой DDOS-атаке
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    Сайт Роскомнадзора подвергся новой DDOS-атаке

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    Сайт Роскомнадзора подвергся новой DDOS-атаке

    Москва, 17 апреля. Сайт Роскомнадзора уже более получаса подвергается мощной DDOS-атаке, в результате чего ресурс недоступен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

    «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDOS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» предпринимают меры для отражения атаки», — говорится в сообщении.

    Ранее Роскомнадзор сообщил об успешном отражении двух DDOS-атак на свой сайт. В ходе атак сайт работал с перебоями, а главная страница портала периодически не загружалась.                                                                                       

    Автор: Алексей Громов
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