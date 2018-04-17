Нацбанк Украины выпустит монеты с изображением Крыма

Киев, 17 апреля. Национальный банк Украины готовится выпустить в обращение монету с изображением Крыма.

Номинал монеты — 5 гривен, в оборот ее запустят в среду, 25 апреля, сообщают украинские СМИ. Отмечается также, что общий тираж составит 45 тысяч монет.

На монете будет изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, обрамленная надписями «Автономная республика Крым» и «Украина».

Напомним, Крым является российской территорией с марта 2014 года, когда жители полуострова поддержали воссоединение с РФ на референдуме. Осенью прошлого года Банк России представил купюры номиналом 200 рублей, на которых изображены достопримечательности Крыма — памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический.