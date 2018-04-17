Экс-советник Кучмы призвал вернуть Крыму «арийское» название

Москва, 17 апреля. Полуострову Крым необходимо вернуть исконное «арийское» название. Соответствующее заявление в эфире телеканала ZIK сделал экономист и политолог, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Город (Херсонес Таврический – ред.) Корсунь называется, а полуостров — Таврида. Почему-то его Крымом называют», — возмутился эксперт.

Соскин также выразил мнение, что расположенным в Крыму городам следует вернуть «генетические <…>, праславянские, арийские названия». Политолог также считает, что «они испокон были нашими территориями».

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».