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Экс-советник Кучмы призвал вернуть Крыму «арийское» название
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    Экс-советник Кучмы призвал вернуть Крыму «арийское» название

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    Экс-советник Кучмы призвал вернуть Крыму «арийское» название

    Москва, 17 апреля. Полуострову Крым необходимо вернуть исконное «арийское» название. Соответствующее заявление в эфире телеканала ZIK сделал экономист и политолог, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. 

    «Город (Херсонес Таврический – ред.) Корсунь называется, а полуостров  — Таврида. Почему-то его Крымом называют», — возмутился эксперт. 

    Соскин также выразил мнение, что расположенным в Крыму городам следует вернуть «генетические <…>, праславянские, арийские названия». Политолог также считает, что «они испокон были нашими территориями». 

    Олег Соскин

    Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».

    Автор: Тимур Румянцев
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