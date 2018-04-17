Парламент избрал Саргсяна премьером Армении, несмотря на протесты

Ереван, 17 апреля. Парламент Армении избрал премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна. Свои голоса за его кандидатуру отдали 77 депутатов, против высказались 17.

Об итогах поименного голосования сообщил спикер Национального собрания Ара Баблоян. Сам Саргсян в ходе своего выступления на спецзаседании заявил, что самыми главными задачами в своей работе на посту премьера он видит в обеспечение безопасности Армении, укрепление армии, а также урегулировании карабахского конфликта

Кроме того, одной из приоритетных задач нового правительств он видит реализацию программ коалиционных сил – Республиканской партии Армении и «Дашнакцутюн». Это необходимо, по словам Саргсяна, для обеспечения прогресса.

В числе ключевых задач он также назвал решение демографической проблемы.

Отметим, что избрание Саргсяна на этот пост произошло на фоне акций протеста, участники которой противились такому решению. Они начались в Ереване 13 апреля. Так, накануне у стен парламента на проспекте Баграмяна между протестующими и полицией произошли стычки, в ходе которых пострадали 46 человек.